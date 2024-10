Tego Lamine Yamal powinien uczyć się od Roberta Lewandowskiego. W tym Polak jest wzorem (WIDEO)

Lamine Yamal gwiazdą światowego formatu w wieku 17 lat

Czasem trudno nadążyć za tym, jak błyskawicznie rozwija się Lamine Yamal. Przypomnijmy, że został on najmłodszym debiutantem w historii FC Barcelona , rozgrywając swój pierwszy mecz mając zaledwie 15 lat. Od tamtej pory pobił multum rekordów dotyczących najszybszych debiutów w poszczególnych rozgrywkach. Przy okazji nie przestaje dostarczać "twardych" liczb. Pod tym względem postawił wyraźny krok do przodu pod wodzą Hansiego Flicka. W 13 meczach tego sezonu ma już bowiem na koncie aż pięć bramek i siedem asyst.

Tego Yamal mógłby nauczyć się od Lewandowskiego

"Mecze, jak El Clasico wymagają galaktycznych piłkarzy, dziś jednym z nich jest Lamine Yamal. Musimy pamiętać o tym, że on jest młody. W Hiszpanii jest wiele głosów, które mówią o tym, że on już teraz jest najwybitniejszą postacią w świecie futbolu, między innymi uważa tak Michel, trener Girony. Ja bym podszedł do tego z dużym spokojem. Pamiętajmy, że te gwiazdy się rodzą. Yamal jest niesamowicie młody, ma 17 lat, ale ma dwie niesamowicie ważne postaci wokół siebie. Jedną z nich jest Hansi Flick, który wprowadzał w Bayernie Monachium też 17-latka, którym był Jamal Musiala. Drugim jest Robert Lewandowski, człowiek, który zna przepis na długowieczność. Jeżeli Yamal i jego środowisko będzie go wspierało w tym, żeby tę karierę przedłużyć, może będzie w stanie zbliżyć się do tego, jak prezentował się Leo Messi" - uważa Maciej Kruk. Mateusz Święcicki podkreślił zaś znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, od którego Hiszpan może czerpać pełnymi garściami.