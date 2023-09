Tak mają wyglądać igrzyska olimpijskie w Polsce. Znamy szczegóły!

Jako miasto-gospodarz zostanie zgłoszona Warszawa i to w stolicy ma zostać rozegrana zdecydowana większość konkurencji. Centrum i miasteczko olimpijskie mogą powstać na jednym z lotnisk, a całkowity koszt imprezy szacuje się na ok. 15 mld dolarów. Na ten moment największymi rywalami Polski są Węgry oraz Turcja - to pierwsze szczegóły dotyczące polskiej kandydatury organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 r.