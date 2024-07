Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Jak dwie krople wody, nie uwierzycie

Lata lecą nieubłaganie, wszyscy pamiętamy syna Andrzeja i Marioli Gołotów, Andrzeja juniora, gdy był jeszcze dzieckiem. Dziś to dorosły facet, ma 26 lat i jest bardzo podobny do swojego słynnego ojca. Sprawdziliśmy, co u niego słychać, czy poszedł w ślady rodziców, czy może obrał zupełnie inną drogę.