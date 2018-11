Mamy sporą niespodziankę, bo Szymon Kołecki (6-1) kończy współpracę z Babilon MMA, o czym poinformował na swoim koncie społecznościowym. Jest to dość zaskakujące, bo przecież nasz medalista olimpijski był zapowiadany na styczniowy event.

Przypomnijmy, że Kołecki parokrotnie wspominał, że chce natychmiastowego rewanżu z Michałem Bobrowskim, który w ostatnim pojedynku zapewnił mu pierwszą zawodową przegraną.

"Coś w życiu się kończy, a coś zaczyna. Przynajmniej na jakiś czas kończy się moja przygoda z federacją Babilon MMA. Okres prawie półtorarocznej współpracy zapisał się w mojej pamięci jako wspaniały czas, w którym mogłem pracować nad swoim rozwojem sportowym, jako czas, w którym czułem się częścią dynamicznie rozwijającego się projektu, jakim jest Babilon MMA, jako czas, w którym byłem dla federacji topowym zawodnikiem, co miałem okazję często odczuwać. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i opiece Tomasz Marek Babilonski miałem okazję stoczyć 5 świetnych pojedynków, które są dla mnie bezcenne. Za ten okres, za tą wzorową współpracę, za to wszystko, co mnie spotkało w Babilon MMA chcę Tomkowi serdecznie podziękować, życzyć mu dalszych sukcesów i obiecać, że zawsze w każdej możliwej sytuacji Babilon MMA może liczyć na moje wsparcie w ramach moich możliwości. Chcę serdecznie podziękować również firmie Sotelli, bez której zaangażowania finansowego w gale Babilon MMA trudno byłoby tak dobrze wspominać okres, o którym napisałem wcześniej. Dziękuję Andrzej. Trzymam za was kciuki" - napisał Kołecki.

Czy jego decyzja oznacza, że już wkrótce dołączy do KSW?