"Połówka" na rekord

"Piątka" na wiosenny rozruch

W ramach imprezy możemy wziąć również udział w towarzyszącym New Balance Biegu na Piątkę. Widowiskowa trasa poprowadzi mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi do ronda De Gaulle’a, wokół palmy i z powrotem przez Wisłę w kierunku PGE Narodowego. W czasie biegu uczestnicy obejrzą najpiękniejsze plenery stolicy!

- New Balance Bieg na Piątkę jest atrakcyjną alternatywą dla zawodników, którzy tego dnia nie startują w półmaratonie. To wymarzona okazja do ścigania się i walki o życiówkę, ale i do debiutu ulicznego. - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski".