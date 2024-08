Szokujący "news" o polskich gwiazdach. To nie może być prawda. Jest komunikat

"Oddajemy do Państwa dyspozycji kompletną bazę danych polskich sportowców z wynikami badań antydopingowych, która zawiera cały bukiet substancji zabronionych, w tym także narkotyki" - to sensacyjna treść komunikatu wystosowanego przez hakerów, którzy do bazy danych Polskiej Agencji Antydopingowej wkradli się pod koniec lipca.