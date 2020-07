Mistrzyni Wielkiej Brytanii i Szkocji w rzucie dyskiem odważnie wyraziła swoje zdanie na temat nierówności w sporcie. Kirsty Law wyznała, że jej zdaniem kobiety są pod presją wcześniejszego zakończenia kariery oraz posiadania dziecka.

Wiele w ostatnim czasie mówi się o szeroko pojętej równości w sporcie. Szeroko pojęty sport to zresztą jedna z niewielu dziedzin życia, która sprzyja solidaryzowaniu się oraz kreowaniu pozytywnych postaw społecznych.

Druga strona medalu jest jednak taka, że również w tym, co na pozór powinno łączyć, znajduje się sporo murów, które skutecznie dzielą ludzi. Jednym z nich jest równość.

Temat podziałów poruszyła w wywiadzie z BBC mistrzyni Wielkiej Brytanii i Szkocji w rzucie dyskiem. Była sportsmenka odważyła się ostro wyrazić swoje zdanie, twierdząc, że kobiety i mężczyźni w sporcie są traktowani inaczej.

"Zdecydowanie uważam, że istnieje presja wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jeśli spojrzeć na wiek kobiet i mężczyzn w sporcie, kobiety są średnio młodsze" - powiedziała Kirsty Law, która przed czterema laty zdecydowała się zrezygnować ze sportu, a w zeszłym roku powróciła do myśli kontynuowania zawodowej kariery.

33-latka przyznała, że do kobiet poważnie myślących o uprawianiu sportu często pasa pytanie: "kiedy będziesz mieć dzieci, kiedy kończysz?".

"Istnieje również presja posiadania dzieci" - stwierdziła lekkoatletka.

Szczere słowa Law mogą stać się czynnikiem zapalnym w dyskusji o nierównościach w sporcie kobiet i mężczyzn. W ostatnim czasie pojawił się również temat spowolnienia rozwoju sportu kobiet , który został podjęty w Wielkiej Brytanii. Zdaniem niektórych sportsmenek, koronawirus może cofnąć wypracowane standardy nawet o 10 lub 20 lat.

AB

