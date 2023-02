Szokujące słowa Rosjanki! Chce wykluczać przeciwników Putina

Mistrzyni olimpijska z Sydney na 400 metrów przez płotki i mistrzyni świata w sztafecie 4x100 metrów Irina Priwałowa również zabrała głos w temacie ewentualnego przywrócenia Rosjan i Białorusinów do startu w igrzyskach olimpijskich. Część ekspertów sugerowało, że można byłoby dopuścić zawodników sprzeciwiających się wojnie w Ukrainie . Ona z kolei chciałaby... ich wykluczyć.

- Uważam, że sportowcy, którzy nie popierają Władimira Putina, nie powinni reprezentować Rosji - powiedziała Priwałowa, cytowana przez Reutersa. - Zresztą ci przeciwni decyzji (o wojnie w Ukrainie - red.) już odeszli. Ci, co zostali, popierają jego działania - dodała.

Minister sportu Kamil Bortniczuk uczestniczył ostatnio w spotkaniu państw, które rozważają nawet bojkot igrzysk, jeśli miałyby na nich wystąpić, pod jakąkolwiek postacią, reprezentacje Rosji i Białorusi. Ukraina namawiała media, by w ogóle zbojkotowały pokazywanie igrzysk w takim wypadku. Jednak MKOl zdaje się nieugięty i prze do tego, by umożliwić start Rosjanom i Białorusinom.