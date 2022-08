Robert Karaś podjął się niemal nadludzkiego wysiłku i wystartował w IUTA World Championship Swiss Ultra Triathlon na dystansie 10-krotnego Ironmana, by zawalczyć nie tylko o zwycięstwo, ale i o rekord świata. Na całość zawodów składają się 38 km pływania, prawie 1800 km jazdy na rowerze oraz 422 km biegu.

W tym momencie Karaś podchodzi do ostatniego etapu i ma olbrzymią przewagę nad drugim Kennethem Vanthuyne i trzecim Adrianem Kosterą. W wyścigu startuje też jeszcze jeden Polak, Tomasz Lus, który na ten moment jest 12.

Morderczy maraton trwa już od czterech dni. W tym czasie zawodnicy prawie nie spali, niemal cały czas są w ruchu. Pojawiły się też nieoczekiwane kłopoty. Jak poinformował zespół Roberta Karasia, sportowca na trasie... zaatakowały osy . "Użądlony już siedem razy cięgle wraca niestrudzenie na trasę! Ciało reaguje opuchlizną, ale jego mental pozostaje silny!" - zapewniono.

Teraz koledzy zawodnika przekazali następne wieści.

Mordercza noc Karasia. Triathlonista z kosmiczną przewagą nad rywalami

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych współpracownicy Karasia opisali, co aktualnie dzieje się ze sportowcem. Brzmi to szokująco, choć - jeśli weźmiemy pod uwagę wysiłek, jaki mężczyzna wkłada od kilku dni - zaskoczeniem być nie powinno.

Tak wygląda prawdziwy obraz wysiłku, jaki towarzyszy Robertowi. Opuchlizna całego ciała, brak czucia w palcach, szyję musi odchylać, aby przełknąć pokarm - czytamy.

Dodali, że tego typu wpis powstał na życzenie samego Roberta. I przyznali, że pojawiła się u nich obawa. "Kazał nam prezentować ten wyczyn dokładnie tak jak to jest na żywo! Boimy się o niego bez przerwy, a on na to - 'jadę dalej'! Co czuje człowiek po przepłynięciu 38km i przejechaniu 1728km? To wie tylko on!" - zaznaczyli.

Przy okazji okazało się, że po ukończeniu dystansu na rowerze Karaś mało co odpoczywał. Chciał jak najszybciej ruszyć dalej. "Po trzech godzinach wyruszył na 422 km!" - zawiadomiono.

Poruszający wpis Agnieszki Włodarczyk. Bardzo szczerze o Robercie Karasiu

