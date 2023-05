"Chiny nigdy nie przestaną szerzyć ducha olimpijskiego" - powiedział Li szefowi MKOl-u, zgodnie z tym, co przekazała państwowa telewizja CCTV.

Bach z kolei przekazał, że MKOl jest gotowy do obrony ducha olimpijskiego i przeciwstawieniu się upolitycznieniu sportu. Zgodnie z Kartą Olimpijską, która wzywa do politycznej neutralności ruchu "żadna demonstracja ani propaganda polityczna, religijna lub rasowa nie jest dozwolona na żadnych obiektach olimpijskich".

MKOl ma przed sobą trudne zadanie, co zrobić z rosyjskimi i białoruskimi sportowcami w związku z przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, a Mińsk jest sojusznikiem Moskwy, w lutym zeszłego roku, zarekomendował, aby nie dopuszczać sportowców z krajów-agresorów do startów, ostatnio jednak zmienił zdanie w tej kwestii. Spowodowało to, iż poszczególne związki sportowe zaczynają zezwalać na występy Rosjan i Białorusinów, ale pod neutralną flagą.