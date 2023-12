Szczere wyznanie Natalii Maliszewskiej. "Nie jest mi łatwo żyć"

Niestety w trakcie swojej kariery sportowej popełniła błąd, którym było niedostosowanie się do przepisów antydopingowych, które obowiązują w WADA i POLADA . W związku z tym naruszeniem regulaminu Maliszewska musi odpoczywać od uprawiania sportu z powodu 14-miesięcznego zawieszenia. Wrócić do uprawiania sportu będzie mogła dopiero w lipcu 2024 roku.

Nie ma wątpliwości, że Maliszewska żałuje niedotrzymania procedur, co bije z jej słów. - Jako sportowcowi nie jest mi łatwo. Myślę, że tu nawet nie chodzi o sportowca. Nie jest mi łatwo jako zwykłemu człowiekowi żyć z taką myślą, że kogoś zawiodłam. Jedyne, co mi teraz zostało, to przeprosić, ale też uświadomić wszystkich i pokazać, że sprawy antydopingowe lub kary, które się dostaje w systemie od POLADA i WADA, nie muszą być tylko sprawami, które dotyczą dopingu - powiedziała w rozmowie z Pauliną Chylewską dla Polsat Sport.