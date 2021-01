Po remisie z najlepszym na świecie norweskim szachistą Magnusem Carlsenem polski arcymistrz Jan-Krzysztof Duda może powiedzieć, że w turnieju Tata Steel Chess w Wijk aan Zee, zwanym "szachowym Wimbledonem" nie dał się pokonać żadnemu z dwóch największych mistrzów tej imprezy.

To niezwykle prestiżowa impreza szachowa, rozgrywana od 1938 roku w Holandii. Triumfowali tu tak znakomici szachiści jak Wiktor Korcznoj, Michaił Tal, Boris Spasski, Anatolij Karpow, Garri Kasparow, Viswanathan Anand i w ostatniej dekadzie - najlepszy obecnie zawodnik świata, genialny Norweg Magnus Carlsen. Rok temu w Wijk aan Zee zwyciężył jednak reprezentujący Stany Zjednoczone włoski szachista Fabiano Caruana, drugi obecnie w światowym rankingu, za Carlsenem, który jest też aktualnym mistrzem świata.



Z obydwoma wielkimi mistrzami zagrał już w Tata Steel Chess polski zawodnik Jan-Krzysztof Duda. I nie dał się pokonać ani Caruanie, ani Carlsenowi. To spory sukces młodego Polaka, który w holenderskim Wimbledonie szachowym rozegrał dotąd w Wijk aan Zee sześć partii i przegrał jedną, ze Szwedem Nilsem Grandeliusem.

Niepokonany jest za to drugi z Polaków Radosław Wojtaszek. Z Fabiano Caruaną zmierzy się we wtorek 26 stycznia, a z Carlsenem - 30 stycznia, ale w sześciu partiach ma kompelt remisów, przez co nie prowadzi. Tabelę turnieju otwiera Nils Grandelius z trzema wygranymi, jednym remisem i jedną porażką z arcymistrzem Pentalą Harikrishną z Indii.



Czołówka turnieju Tata Steel Chess:



1 Nils Grandelius (Szwecja) - 3,5 pkt/5



2. Pentala Harikrishna (Indie) - 3,5 pkt/6



2. Jorden Van Foreest (Holandia) - 3,5 pkt/6

2. Magnus Carlsen (Norwegia) - 3,5 pkt/6



2. Anish Giri (Nepal) - 3,5 pkt/6



2. Alireza Firouzja (Iran/Francja) - 3,5 pkt/6



3. Fabiano Caruana (Włochy/USA) - 3 pkt/6



3. Andriej Jesipienko (Rosja) - 3 pkt/6



3. Radosław Wojtaszak (Polska) - 3 pkt/6





