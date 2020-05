Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda wystartuje w drugiej edycji prestiżowego cyklu turniejów online Magnus Carlsen Invitational (19 maja - 3 czerwca), organizowanego przez norweskiego mistrza świata. W stawce jest 12 czołowych szachistów globu.

Cykl składa się z pięciu turniejów. Suma nagród wynosi 1 milion dolarów.

W drugiej edycji (150 tys. dol.), która rozpocznie się we wtorek 19 maja pod nazwą Lindores Abbey Rapid Challenge oprócz inicjatora imprezy Carlsena wystartuje m.in. najlepszy polski szachista, 22-letni Duda (MKS MOS Wieliczka).

Polak, po styczniowym klasycznym turnieju w holenderskim Wijk aan Zee, po raz drugi będzie miał okazję rywalizować z najsilniejszymi arcymistrzami na świecie.

"Czarnym koniem" imprezy może okazać się startujący pod flagą FIDE 16-letni Irańczyk Alireza Firouzja, który typowany jest na następcę Norwega na szachowym tronie. Stany Zjednoczone reprezentować będą Hikaru Nakamura i Wesley So. Z Chin zaproszono trójkę zawodników - trzeciego na świecie Lirena Dinga oraz Yangyi Yu i Yi Wei. Rosję reprezentują przeciwnik Carlsena w meczu o tytuł sprzed czterech lat Siergiej Karjakin, Aleksander Griszczuk i Daniił Dubow. Stawkę uzupełnia reprezentant Armenii Lewon Aronian.

W pierwszym turnieju cyklu, rozgrywanego w szachach szybkich, wzięło udział ośmiu arcymistrzów. Triumfował Carlsen przed Nakamurą oraz Dingiem i reprezentantem USA Fabiano Caruaną. Pula nagród wynosiła 250 tys. dol. Kolejne dwie edycje to Online Chess Masters (20 czerwca - 5 lipca) oraz Legends of Chess (21 lipca - 5 sierpnia), a w dniach 9-20 sierpnia odbędzie się wielki finał z udziałem najlepszych zawodników z każdego turnieju i pulą nagród 300 tys. dol.

- Pierwszy turniej cieszył się wielkim powodzeniem wśród partnerów zawodów i kibiców na całym świecie, a do tego zawodnicy mieli dużo satysfakcji z nowego sposobu rywalizacji. W czasach, gdy klasyczne turnieje szachowe oraz inne zawody sportowe są odwołane lub przesunięte na inny termin, przeniesienie rywalizacji do internetu jest tym, co uważam za najlepsze dla szachów - tak Carlsen umotywował ideę organizacji tej imprezy.

Jan-Krzysztof Duda nie czuje się specjalnie zaskoczony zaproszeniem do turnieju. Od jakiegoś czasu arcymistrz z Wieliczki pokazuje, że należy do światowej elity w każdej odmianie szachów (16. w rankingu klasycznym, 10. w szybkich, 6. w błyskawicznych). Niedawno odnotował bardzo dobry występ w drużynie Europy w Pucharze Narodów online.

- Teraz jest mnóstwo imprez szachowych w internecie i na razie wydaje się, że wykorzystuję swoją szansę. Jednak turniej, który mnie czeka będzie ogromnym wyzwaniem, gdyż nawet w formie klasycznej w tak silnym grałem tylko raz - w styczniu w Wijk aan Zee. Same zawody rozgrywane są z domów zawodników, ale dostaliśmy od organizatorów mnóstwo specjalistycznego sprzętu do pilnowania nas przed potencjalnym oszukiwaniem. Póki co na najwyższym poziomie tego typu złe zachowania się nie zdarzają, ale organizatorzy wolą dmuchać na zimne. Do turnieju zamierzam podejść tak samo jakby to był klasyk. Przygotowuję się z trenerem Kamilem Mitoniem, jednocześnie stosując się do wszystkich zasad związanych z koronawirusem. Generalnie siedzenie w domu związane z pandemią pozwala mi skupić się na treningu, choć równolegle zaliczam egzaminy na AWF, która mnie mocno wspiera od wielu lat. Kibicom obiecuję, że zobaczą takiego Dudę, jakiego lubią najbardziej - walecznego i bezkompromisowego - powiedział arcymistrz z Wieliczki.

- Szachy od lat są jednym z najpopularniejszych sportów w internecie. Cieszy udział Polaka w tym najbardziej prestiżowym turnieju, jaki obecnie rozgrywa szachowa elita. Kilka dni temu Duda reprezentował Europę w Pucharze Narodów, gdzie, pod wodzą słynnego Kasparowa, był najlepszym zawodnikiem w zespole. I pewnie to oraz jego wcześniejsze osiągniecia zadecydowały o zaproszeniu wystosowanym przez mistrza świata. Dostał kolejną szansę, jednak - obiektywnie patrząc - do faworytów jeszcze tym razem nie należy. Stawiałbym raczej na doświadczonych Carlsena, Nakamurę i Dinga - ocenił prezydent Strefy Wschodnioeuropejskiej FIDE Adam Dzwonkowski.

Najbliższy turniej Lindores Abbey Rapid Challenge jest kontynuacją stacjonarnej imprezy, rozegranej po raz pierwszy rok temu w Szkocji. Śledzić go będzie można na platformie chess24.com oraz pod hashtagiem #HeritageChess, gdzie oprócz samych zawodów zostanie przybliżona historia szachów w krajach zawodników oraz przebieg ich kariery.

