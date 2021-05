Szachy. Champions Chess Tour. Na starcie sami najlepsi

W niedzielę rozpoczyna się FTX Crypto Cup, szósty z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour, który potrwa do 31 maja. Wśród 16 uczestników znaleźli się w komplecie arcymistrzowie z czołowej dziesiątki rankingu światowego.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października.

W dotychczas rozegranych imprezach cyklu punktowało w sumie 13 zawodników. W klasyfikacji prowadzi zwycięzca piątego turnieju cyklu, mistrz świata Norweg Magnus Carlsen - 185 pkt (suma premii 95 tys. dol.), przed Amerykaninem Wesleyem So - 145 (90 tys. dol.) i Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu - 109 (83,5), a kolejne miejsca zajmują Holender Anish Giri - 105 (75), Rosjanin Jan Niepomniaszczi - 83 (60), Lewon Aronian z Armenii - 81 (66,5), Amerykanin Hikaru Nakamura - 73 (45), Francuz Maxime Vachier-Lagrave - 54 (46,5), Rosjanin Daniił Dubow - 23 (25), Irańczyk Alireza Firouzja (startujący pod flagą FIDE) - 9 (17,5), Jan-Krzysztof Duda - 3 (10) oraz Wietnamczyk Liem Quang Le - 2 (7,5).

23-letni Polak wystąpił dotychczas w trzech turniejach cyklu, rangi regular. W drugim z tych startów - Opera Euro Rapid (6-14 lutego) - awansował do czołowej ósemki, co dało mu pierwsze punkty w klasyfikacji.

Rozpoczynający się w niedzielę Magnus Carlsen Invitational ma rangę major i wyższą niż dotychczas pulę nagród - 320 tys. dol. (220 tys. w klasycznej walucie plus 100 tys. w bitmonetach - to efekt dołączenia do cyklu sponsora, FTX Crypto).

Szósty turniej ma najsilniejszą obsadę z dotychczasowych - wystartuje w nim w komplecie cała czołowa dziesiątka światowego rankingu w szachach klasycznych, łącznie z wiceliderem Fabiano Caruaną, który rzadko bierze udział w internetowej rywalizacji w szachach szybkich, ale tym razem skorzystał z tzw. dzikiej karty od organizatorów.

Prawo startu w myśl regulaminu ma czołowa ósemka w klasyfikacji cyklu. Dzikie karty - obok Amerykanina - otrzymali arcymistrzowie Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu, trzeci w rankingu FIDE Chińczyk Liren Ding, Firouzja, Dubow i inny Rosjanin Peter Swidler. Duda miał szanse uzyskać jedną z dwóch nominacji w głosowaniu fanów posiadających pakiet premium na portalu Chess24. Najwięcej wskazań otrzymali jednak Rosjanin Aleksander Griszczuk i zajmujący 124. lokatę w rankingu Argentyńczyk Alan Pichot.

Z wyjątkiem tego ostatniego wszyscy legitymują się rankingiem powyżej 2700 punktów. Średni ranking uczestników do 2763, co oznacza, że będzie to najsilniej obsadzony turniej w historii.

W cyklu Champions Chess Tour szachiści rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. W FTX Crypto Cup 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cały cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.



Turnieje Champions Chess Tour - kalendarz i zwycięzcy

22-30 listopada Skilling Open Wesley So

26 grudnia - 3 stycznia Airthings Masters Tejmur Radżabow

6-14 lutego Opera Euro Rapid Wesley So

13-21 marca Magnus Carlsen Invitational Anish Giri

24 kwietnia - 2 maja New in Chess Classic Magnus Carlsnen

23-31 maja Major (320 tys. dol.)

26 czerwca - 4 lipca Regular (100 tys. dol.)

31 lipca - 8 sierpnia Regular (100 tys. dol.)

28 sierpnia - 5 września Regular (100 tys. dol.)

25 września - 3 października Final (300 tys. dol.)