Szachowy turniej pretendentów. Vachier-Lagrave zastąpi Radżabowa

Francuz Maxime Vachier-Lagrave zastąpi reprezentanta Azerbejdżanu Tejmura Radżabowa w ośmioosobowej stawce turnieju pretendentów, którzy rywalizować będą w Jekaterynburgu (17 marca - 3 kwietnia) o prawo gry o tytuł mistrza świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Caroline Wozniacki zaskoczyła fanów. Chodzi po polskich górach w krótkich spodenkach. Wideo INTERIA.TV

Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) poinformowała w piątek, że arcymistrz z Azerbejdżanu zrezygnował z uczestnictwa "z przyczyn osobistych".

Reklama

Sam zawodnik w oświadczeniu za pośrednictwem rodzimej federacji szachowej poinformował, że nie chodziło o przyczyny osobiste. Podkreślił, że wnioskował do organizatorów turnieju o przełożenie imprezy na inny termin ze względu na epidemię koronawirusa. Zwracał uwagę, że w związku z pandemium dwaj uczestnicy z Chin zostali zobowiązani do odbycia w Rosji wraz ze swoimi sztabami 14-dniowej kwarantanny. Podporządkował się temu tylko Liren Ding. Natomiast Wang Hao nie poddał się zaleceniom i ma przylecieć do Rosji na turniej z Japonii, gdzie obecnie przebywa i gdzie także rozwija się wirus.

Organizatorzy turnieju w Jekaterynburgu nie przystali na propozycję przełożenia imprezy.

Radżabow, klasyfikowany na dziewiątym miejscu w światowym rankingu (2765), prawo gry w turnieju kandydatów wywalczył jako zwycięzca Pucharu Świata w Chanty-Mansyjsku.

W myśl regulaminu zastąpi go Vachier-Lagrave, legitymujący się najwyższym średnim rankingiem FIDE z ostatnich 12 miesięcy (od lutego 2019 do stycznia 2020). Obecnie Francuz zajmuje ósme miejsce na światowej liście (2767).

Obok niego w turnieju wystartują: pretendent w ostatnim meczu o tytuł Amerykanin Fabiano Caruana (2. FIDE, 2842), finalista Pucharu Świata Chińczyk Liren Ding (3., 2805), zwycięzca cyklu Grand Prix Rosjanin Aleksander Griszczuk (4., 2777), jego rodak, drugi w GP Jan Niepomniaszczi (5., 2774), na podstawie średniego rankingu z ostatniego roku Holender Anish Giri (11., 2763), zwycięzca październikowego turnieju na wyspie Man Chińczyk Wang Hao (12., 2762) oraz kolejny Rosjanin Kirył Aleksiejenko (39., 2698), który otrzymał tzw. dziką kartę od organizatorów.