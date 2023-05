Światowa federacja zadała Polsce cios. Bo nie dopuszcza Rosjan

Światowa federacja szermiercza była jedną z pierwszych, która zaleciła przywracanie sportowców z Rosji i Białorusi do startów w imprezach międzynarodowych. Od razu jednak napotkała mocny opór ze strony rządów w Europie i krajowych związków szermierczych . I tak np. organizatorzy Pucharów Świata w Polsce (Poznań), Niemczech, Francji, a także mniejszej rangi zawodów np. w Danii woleli zrezygnować z imprezy niż przyjąć Rosjan i Białorusinów.

Igrzyska Europejskie to jednak impreza, w której będzie rywalizować siedem tysięcy sportowców w 29 dyscyplinach. Trudno byłoby ją odwołać, dlatego władze FIE naciskały, by dopuścić szermierzy z Rosji i Białorusi. Zawody, które odbędą się w krakowskiej Tauron Arenie miały status mistrzostw Europy i można było zebrać punkty do światowego rankingu, na podstawie którego przyznawane będą nominacje olimpijskie.