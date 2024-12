Brutalną diagnozę młody bramkarz usłyszał w sierpniu zeszłego roku. To wtedy wykryto u niego wyściółczaka, rzadki nowotwór mózgu. Natychmiast rozpoczęła się walka o powrót 15-latka do zdrowia. Zorganizowano zbiórkę na leczenie chłopca, do której dorzucili się m.in. byli i obecni piłkarze West Ham United. Piłkarz przeszedł aż siedem operacji, ale rokowania nie pozostawiały nadziei.