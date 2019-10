Superpuchar Polski siatkarzy. Toniutti: szansa na pierwsze trofeum w sezonie

Mistrz Polski Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra w środę w Gliwicach z wicemistrzem Projektem Warszawa o Superpuchar Polski siatkarzy. "To pierwsza w sezonie szansa na trofeum, powalczymy o nie" - powiedział kapitan Zaksy Benjamin Toniutti.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Bartosz Kwolek: Przepisywaliśmy kontrakty na nową spółkę. Wideo TV Interia

Rozgrywający kędzierzynian przyznał, że poziom spotkania może odbiegać od tego, do jakiego zawodnicy przyzwyczaili kibiców pod koniec poprzednich rozgrywek.

Reklama

"W poniedziałek trenowaliśmy dopiero pierwszy raz w pełnym składzie, rywale pewnie są w podobnej sytuacji. Mamy za sobą wielki sezon, teraz czas zacząć kolejny. Czeka nas trudny mecz" - ocenił Francuz.

Trener mistrzów Polski Nikola Grbic przyznał, że o wygranej w środę zadecydują cechy wolicjonalne i indywidualne umiejętności.

"Przed tym meczem będziemy mieli dwa wspólne treningi i pewnie jakość gry nie będzie taka, jakiej oczekujemy. Jestem pewien, że wola zwycięstwa będzie jednak najwyższa z możliwych. Nie mamy jeszcze wypracowanych pewnych automatyzmów w drużynie, stąd potrzebujemy najlepszej indywidualnej gry każdego z zawodników" - ocenił Serb, który przejął zespół po odejściu Andrei Gardiniego.

Szkoleniowiec przeżywającego finansowe problemy stołecznego klubu Andrea Anastasi przyznał, że wraz z drużyną ma za sobą trudny okres.

"Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy rozegrać ten mecz. Mamy za sobą wielkie problemy, ale nie myślimy o tym. Postaramy się cieszyć grą i pokonać Zaksę" - stwierdził.

Kapitan warszawian Andrzej Wrona podkreślił, że w trakcie ostatnich tygodni udział zespołu w środowym meczu nie był oczywisty.

"Fajnie byłoby zacząć sezon po tych perypetiach od zdobycia trofeum. To byłaby taka trochę nagroda za to, co przeszliśmy w czasie wakacji" - zauważył.

Sytuacja w warszawskim klubie ma zostać wyjaśniona w komunikacie opublikowanym przed środowym spotkaniem.

"To nie był łatwy okres ani dla nas, ani dla sztabu. Próbowaliśmy się skupić na pracy, jaką mieliśmy do wykonania. Jestem, jako kapitan, dumny z drużyny, która została w prawie niezmienionym składzie. Wielu z nas miało oferty i najłatwiejszą drogą było odejście i zmiana barw. To że jesteśmy razem pokazuje, że bardzo chcemy zacząć sezon w takim składzie. Bardzo nas ta sytuacja scementowała i wzmocniła" - powiedział PAP.

Przyznał, że w tym momencie trudno określić, na co stać warszawski zespół.

"Trudno wyrokować po turniejach towarzyskich, bo liga, czy puchary to zupełnie inna bajka" - stwierdził.

Podkreślił, że choć w obu ekipach latem zaszły zmiany kadrowe, to "mózgi" - czyli rozgrywający zostali ci sami.

Jego zdaniem środowe spotkanie to gratka dla kibiców, którzy będą mogli zobaczyć po długiej przerwie oba zespoły w akcji przeciwko sobie.

"To na pewno będą zupełnie inne drużyny od tych, które grały ze sobą w finale play off ostatnio. Hala jest taka, że wszyscy chętni się zmieszczą, więc nawet z ciekawości można przyjść" - podsumował Wrona.

Organizatorzy spodziewają się ok. pięciu tysięcy kibiców, widownia Areny Gliwice może pomieścić ponad trzy razy więcej.

Kędzierzynianie grali już w Gliwicach w Lidze Mistrzów. 15 stycznia przegrali tam z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova 0:3 (19:25, 17:25, 19:25) w obecności 8700 kibiców.

Kłopoty finansowe klubu znanego dotychczas jako ONICO Warszawa związane są z upadłością dotychczasowego sponsora tytularnego. Głośno o tym zrobiło się latem.

Wcześniej, w przerwie międzysezonowej, doszło do wielu zmian w składzie. Odeszli m.in. Bartosz Kurek, Kanadyjczycy Graham Vigrass i Sharone Vernon-Evans, Bułgar Nikołaj Penczew oraz Jan Nowakowski, a pozyskano m.in. Piotra Nowakowskiego, Francuza Kevina Tillie, reprezentującego Belgię, a mającym polskie pochodzenie Igora Grobelnego oraz Belga Brama van den Driesa. Trenerem został zaś Włoch Andrea Anastasi, który zastąpił Francuza Stephane'a Antigę.

Zdjęcie Benjamin Toniutti / Getty Images

Dotychczasowi zdobywcy Superpucharu Polski:

2012 - PGE Skra Bełchatów

2013 - Asseco Resovia Rzeszów

2014 - PGE Skra Bełchatów

2015 - Trefl Gdańsk

2017 - PGE Skra Bełchatów

2018 - PGE Skra Bełchatów

Autor: Piotr Girczys