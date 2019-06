Superliga tenisistów stołowych. Medaliści MŚ juniorów w Jarosławiu i Bydgoszczy

Medaliści mistrzostw świata juniorów - Chińczyk Cheng Jingqi i Japończyk Asuka Machi - podpisali kontrakty z klubami superligi tenisistów stołowych, odpowiednio PKS Kolping Frac Jarosław i Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz.

W MŚJ w 2008 roku w Madrycie Cheng Jingqi zdobył złoto w turnieju drużynowym oraz brąz w mikście. Z kolei dwa lata później w Bratysławie Machi sięgnął po złoty krążek w deblu z Kokim Niwą.

- Chiński zespół juniorów tworzyli wówczas Yan, Fang Bo i Chen Jingqi. W kolejnym sezonie nasz nowy zawodnik wywalczył srebro podczas Młodzieżowych Igrzysk Azji w Singapurze. Kilka lat temu, już jako reprezentant seniorskiej kadry Chin, uczestniczył w World Tourze w Polsce - poinformował menedżer mistrza Polski z 2018 roku PKS Kolping Frac Kamil Dziukiewicz.

Wcześniej do zespołu z Jarosławia dołączył pięciokrotny mistrz kraju w singlu Daniel Górak; ostatnio grał we Francji.

Natomiast klub Lotto Zooleszcz Gwiazda podpisał umowy m.in. z Machim oraz Manavem Thakkarem z Indii i Cheon Minhyukiem z Korei Płd.

- Nigdy wcześniej w kadrze nie mieliśmy medalisty mistrzostw świata juniorów. Jako młodzieżowiec Machi wygrywał World Toury w Chinach i Tajlandii, a drugie miejsce zajął w Korei Południowej. W seniorach pokonał np. znanego z polskiej superligi rodaka Kaiia Yoshidę, a także Portugalczyka Joao Geraldo czy Anglika Pula Drinkhalla - stwierdził menedżer bydgoszczan Zbigniew Leszczyński.



W jego drużynie pozostają m.in. Rosjanin Wiaczesław Burow i Artur Grela oraz prawdopodobnie Chińczyk Cai Wei. - Dojdzie jeszcze zapewne jeden Koreańczyk, a wszystko po to, abyśmy dysponowali mocnym i wyrównanym składem w każdym meczu ligowym. A wówczas realnym celem będzie play off, czyli miejsca od pierwszego do szóstego - dodał Leszczyński, który jest m.in. szefem spółki Lotto Superliga prowadzącej rozgrywki elity, a także wiceprezesem PZTS ds. sportowych.



Dziukiewicz w Związku odpowiada natomiast za kwestie organizacyjne.