​Superliga tenisa stołowego - AZS AWFiS Balta w grupie mistrzowskiej

Tenisiści stołowi AZS AWFiS Balta Gdańsk awansowali do grupy mistrzowskiej superligi. W piątkowym meczu 13. kolejki wygrali u siebie z Energą Manekinem Toruń 3:2.

Przed ostatnią serią gier w pierwszej rundzie gdańszczanie mieli trzy punkty przewagi nad torunianami. To oznaczało, że AZS AWFiS Balta w bezpośrednim spotkaniu potrzebował 1 pkt (czyli satysfakcjonująca była nawet porażka 2:3), zaś Energa Manekin musiała zwyciężyć 3:0 lub 3:1, by awansować do play off.

Po dwóch grach singlowych bliżsi powodzenia byli goście, bowiem punkty zdobyli Damian Węderlich i Konrad Kulpa. Niewiele zabrakło Tomaszowi Kotowskiemu do postawienia kropki nad "i", ale ostatecznie uległ Szymonowi Malickiemu 2:3. Punkt dający promocję gdańszczanom zapewnił ich lider Patryk Chojnowski. W kończącej rywalizację grze podwójnej sukces miejscowej drużyny przypieczętowali Malicki i Tomasz Tomaszuk.

W styczniu o medale rywalizować będą także: Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Dojlidy Białystok, Dekorglass Działdowo, broniący tytułu Sokołów Jarosław i Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz.

Faworyci triumfowali w spotkaniach z beniaminkami. Zespół z Grodziska Maz. pokonał w piątek Uczelnię Państwową Zamość 3:0, a jeden z punktów zdobył 14-letni mistrz kraju juniorów Miłosz Redzimski. Z kolei w ekipie z Jarosławia zadebiutował 13-letni mistrz Polski młodzików Dawid Jadam, zastępując Patryka Zatówkę. Mistrzowie superligi wygrali z Palmiarnią Zielona Góra 3:1.

Na pierwsze miejsce w tabeli awansował Dartom Bogoria - 29 punktów, który ma jeszcze w niedzielę do rozegrania zaległy mecz z Poltarex Pogonią Lębork. Na drugiej pozycji plasują się Dojlidy 29, a na trzeciej Dekorglass Działdowo, który z pingpongistami z Lęborkami zmierzy się w sobotę.

W piątek po raz pierwszy w białostockiej ekipie zabrakło Chińczyka Li Yongyina, który wrócił już do ojczyzny. Wang Zeng Yi i Aliaksand Chanin oraz Piotr Michalski wygrali w Grudziądzu z Olimpią-Unią 3:1 i potwierdzili mistrzowskie ambicje.

W innym spotkaniu zawodnicy Fibrain AZS Politechnika Rzeszów triumfowali z 3S Polonią Bytom 3:2. Pierwszy raz w tym sezonie wystąpił junior Szymon Kolasa i razem z Piotrem Chodorskim zdobył decydujący punkt w deblu.

W 2021 roku walka odbywać się będzie o medale i utrzymanie. W grupie spadkowej zagra siedem klubów, a do pierwszej ligi spadnie tylko najsłabszy.

Wyniki 13. kolejki:

AZS AWFiS Balta Gdańsk - Energa Manekin Toruń 3:2 Patryk Chojnowski - Damian Węderlich 1:3 Tomasz Tomaszuk - Konrad Kulpa 2:3 Szymon Malicki - Tomasz Kotowski 3:2 Patryk Chojnowski - Konrad Kulpa 2:1 Tomasz Tomaszuk, Szymon Malicki - Damian Węderlich, Tomasz Kotowski 2:1

ZKS Palmiarnia Zielona Góra - Sokołów SA Jarosław 1:3 Mateusz Zalewski - Paweł Chmiel 0:3 Łukasz Wachowiak - Kou Lei 0:3 Kamil Nalepa - Dawid Jadam 3:1 Mateusz Zalewski - Kou Lei 0:2

Uczelnia Państwowa Zamość - Dartom Bogoria Grodzisk Maz. 0:3 Ihor Zawadzki - Marek Badowski 0:3 Paweł Kozieł - Pavel Sirucek 0:3 Marcin Litwiniuk - Miłosz Redzimski 0:3

Olimpia-Unia Grudziądz - Dojlidy Białystok 1:3 Maksim Czaplygin - Wang Zeng Yi 0:3 Jan Zandecki - Aliaksand Chanin 0:3 Marco Golla - Piotr Michalski 3:1 Maksim Czaplygin - Aliaksandr Chanin 0:2

Fibrain AZS Politechnika Rzeszów - 3S Polonia Bytom 3:2 Tomasz Lewandowski - Filip Szymański 3:2 Szymon Kolasa - Robert Floras 1:3 Piotr Chodorski - Jakub Stecyszyn 3:0 Tomasz Lewandowski - Robert Floras 1:2 Szymon Kolasa, Piotr Chodorski - Filip Szymański, Jakub Stecyszyn 2:1

Tabela:

1. Dartom Bogoria 11 10 1 31-7 29 pkt

2. Dojlidy 12 10 2 32-12 29

3. Dekorglass 11 9 2 29-7 27

4. Sokołów S.A. 12 9 3 30-16 26

5. Lotto Zooleszcz Gwiazda 12 9 3 32-22 23

6. AZS AWFiS Balta 12 8 4 27-23 22

7. Energa Manekin 12 6 6 22-24 18

8. Uczelnia Państwowa 12 5 7 18-28 14

9. 3S Polonia 12 3 9 19-31 13

10. Fibrain AZS Politechnika 12 3 9 19-31 10

11. Poltarex Pogoń 10 2 8 15-27 8

12. Olimpia-Unia 12 1 11 11-33 6

13. Palmiarnia 12 1 11 11-35 3