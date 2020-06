​Sukces rugbistów Skry Warszawa w Sochaczewie

Skra Warszawa wygrała towarzyski "Turniej zakończenia sezonu o Puchar Piastów" w rugby, który rozegrano w Sochaczewie-Chodakowie. Zespół ze stolicy okazał się lepszy od ekipy Master Pharm Rugby Łódź i miejscowego Orkana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przedstawiciele trójmiejskich drużyn rugby po powrocie do rozgrywek. Wideo INTERIA.TV

Wszyscy trzej uczestnicy nie zdecydowali się na start w oficjalnych rozgrywkach Pucharu Polski Klubów Ekstraligi, które rozpoczęły się przed tygodniem.

Reklama

- Chodziło o terminy i zobowiązania finansowe, które się wiążą się z przystąpieniem do takiej rywalizacji. Ze względu, że rozgrywki ekstraligi zostały przez Polski Związek Rugby zakończone 31 marca, to tylko do tego momentu otrzymywaliśmy dotację z urzędu miasta - powiedział trener drużyny ze stolicy Polski Łukasz Nowosz.

Skra miała w sobotę szczęście do pogody. Tylko ostatnie minuty pojedynku z łodzianami warszawianie grali w deszczu. Natomiast walczący o drugie miejsce drużyny z Łodzi i Sochaczewa walczyli w czasie ulewy.

Wyniki spotkań:

Orkan Sochaczew - Skra Warszawa 0:31 (0:19)

Skra - Master Pharm Rugby Łódź 12:5 (5:5)

Orkan - Master Pharm Rugby 0:47 (0:27)

Końcowa kolejność turnieju:

1. Skra

2. Master Pharm Rugby

3. Orkan

Rafał Czerkawski

Zdjęcie Rugby / Newspix / Newspix

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>