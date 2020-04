Stadion Śląski. Imprezy przekładane, nie odwoływane

Z pozytywnym odzewem spotyka się akcja operatora Stadionu Śląskiego "Zmień termin, nie odwołuj", związana z obostrzeniami w czasie pandemii koronawirusa. - Jest zrozumienie sytuacji ze strony klientów, szukamy rozwiązań - powiedział rzecznik areny Przemysław Plisz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarskie legendy Polski - Gerard Cieślik. Wideo INTERIA.TV

Na chorzowskim obiekcie 31 marca miał zostać rozegrany towarzyski mecz piłkarski Polska - Ukraina, a 15 maja mieli tam rywalizować lekkoatleci o medale Akademickich Mistrzostw Polski, na 24 maja planowano lekkoatletyczny Memoriał Janusza Kusocińskiego.



Reklama

- Stadion to jednak nie tylko wielkie, masowe imprezy. Organizujemy też mnóstwo szkoleń, konferencji, warsztatów. Tę działkę udało się nam się poważnie rozkręcić i zapytań o takie spotkania jest mnóstwo, także już na kolejny rok - dodał Plisz.



Na razie, z racji wprowadzonych zakazów, takie kameralne spotkania też są niemożliwe. - Pracujemy nad tym, by klientów utrzymać, wspólnie pracujemy nad znalezieniem alternatywnych terminów. Czekamy na poluzowanie obostrzeń i jeśli tylko będzie można organizować konferencji - na przykład - do 50 osób, to w pierwszej kolejności będzie chcieli to robić, aby stadion żył. Na razie ograniczamy się do zadań z zakresu komunikacji online - angażujemy naszych ambasadorów, przeprowadzamy konkursy - wyjaśnił rzecznik.



Przyznał, że prace nad zmianami kalendarza imprez cały czas trwają. - Jest kwiecień, co daje jeszcze pewien optymizm, że jesienią coś się uda zrobić - zakończył Przemysław Plisz.



Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się 66. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego i akademickie MP. Pandemia koronawirusa spowodowała, że cały sportowy świat zamarł. Nie odbywają się żadne zawody, mityngi, turnieje. Dwie największe imprezy 2020 roku - piłkarskie mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie w Tokio - zostały przesunięte o rok.



Piotr Girczys