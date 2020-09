Srebrny medalista olimpijski z Melbourne Adam Smelczyński ukończył 90 lat

Wicemistrz olimpijski w strzeleckiej konkurencji trap z Melbourne (1956) doktor Adam Smelczyński ukończył w poniedziałek 90 lat. Sędziwego sportowca odwiedziła delegacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Trybański dla Interii: A może w Polsce jest gdzieś ukryty talent? Wideo TV Interia

Prezes związku Tomasz Kwiecień wręczył jubilatowi wiązankę kwiatów i życzył długich lat życia.

Reklama

"Adam strasznie ucieszył się z naszej wieczornej wizyty w dniu urodzin" - powiedział szef strzeleckiej centrali.

Dzięki Smelczyńskiemu, Polak po 24 latach przerwy stanął na olimpijskim podium w strzelectwie. Przed nim osiągnął to w Berlinie w 1936 roku Władysław Karaś, zdobywając brązowy medal w karabinie małokalibrowym, 30 strzałów w postawie leżąc na 50 m.

W Melbourne Smelczyński zgromadził 190 punktów. Rywalizacja odbywała się w trudnych warunkach, bowiem stanowiska ustawione były w kierunku południowym, pod słońce, a zawody zamiast w dwa rozgrywano w trzy dni. Polaka wyprzedził tylko Włoch Galliano Rossini z dorobkiem 195 pkt. Trzecie miejsce przypadło rodakowi triumfatora Alessandro Ciceriemu - 188.

Po pierwszym dniu reprezentant Polski zajmował dopiero piątą lokatę. W kolejnym zaliczył w trzech seriach po 25 rzutków 73 punkty, dzięki czemu awansował na drugie miejsce. W ostatnim dniu strzelano po dwie serie, razem 50 rzutków. Późniejszy zwycięzca był nie do pokonania, zaliczył wszystkie rzutki. Smelczyński w niezbyt sprzyjających warunkach, wiał bowiem silny wiatr i było chłodno, zgromadził 47 pkt i został wicemistrzem olimpijskim.

Smelczyński urodził się 14 września 1930 roku w Częstochowie, wówczas w województwie kieleckim. Zamiłowanie do strzelectwa rozbudził w nim ojciec Marian, lekarz z zawodu. Syn poszedł w jego ślady. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi zdobywając dyplom stomatologa.

W bogatej karierze w igrzyskach olimpijskich startował sześć razy w latach 1956-1976, od Melbourne do Montrealu. Tyle samo co szablista Jerzy Pawłowski. W kolekcji trofeów ma także brązowy medal mistrzostw świata zdobyty w Bolonii w 1967 roku, dwa złote krążki czempionatu Europy w Madrycie (1972) i Brnie (1976) oraz brązowe z Antibes (1974) i Wiednia (1975). Walnie przyczynił się do zdobycia przez reprezentację kraju medali w rywalizacji drużynowej ME - srebra w Bolonii (1964) i Madrycie (1972) oraz brązu w Bukareszcie (1955).

W kolejnych igrzyskach Smelczyński, 12-tokrotny mistrz Polski, uplasował się na siódmym miejscu w Rzymie, 32. w Tokio, szóstym w Meksyku, 11. w Monachium oraz szóstym w Montrealu.

"Wizyta mnie mile zaskoczyła. Doceniam, że wracając z Wrocławia znaleźliście późną porą czas, aby mnie odwiedzić. Nie przypuszczałem, że ostatnimi czasy odwiedzą mnie także dziennikarze, chcący przybliżyć wszystkim jeszcze raz, z perspektywy lat, moje długie sportowe życie. Cieszę się także z albumu, który mi przywieźliście, dokumentującego czasy, gdy przed laty w łódzkich klubach rozpocząłem przygodę strzelecką" - przyznał sędziwy jubilat.

Od pięciu lat Adam Smelczyński, po amputacji obu nóg, porusza się na wózku inwalidzkim.

Zdjęcie Adam Smelczyński / Mieczysław Świderski / Newspix

jej/ cegl/