Srebrna replika fińskich marek zapoczątkuje kolekcję monet olimpijskich

Z okazji Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio, przełożonych na przyszły rok, Skarbnica Narodowa stworzyła program wybicia oficjalnych srebrnych monet olimpijskich. Pierwsza z nich będzie kultowa - replika 500 fińskich marek Helsinki 1952.

Okolicznościowe obiegowe monety o nominale 500 marek z 1951 i 1952 roku weszły do obiegu w Finlandii promując Igrzyska XV Olimpiady. Helsinki miały gościć olimpijczyków w 1940 roku, wojna opóźniła to wydarzenie o dwanaście lat. Monety pozostawały w obiegu aż do wprowadzeniu w Finlandii euro, co miało miejsce w 2002 roku.

Srebrna moneta przygotowywana przez Skarbnicę Narodową, autoryzowanego dystrybutora monet olimpijskich w Polsce, ma średnicę 32 mm i waży 12 gramów. Na awersie znajdują się napisy Suomi Finland 500 Markkaa, a na rewersie kółka olimpijskie oraz napisy Olympia XV 1952 Helsinki.



Biało-czerwoni w drugim starcie po II wojnie światowej zdobyli pięć medali. Mistrzem olimpijskim w boksie został w wadze półśredniej Zygmunt Chychła. Kolor medalu z igrzysk w Londynie 1948 w wadze piórkowej poprawił kolejny podopieczny trenera Feliksa Stamma Aleksy Antkiewicz, zdobywając srebrny krążek w kategorii lekkiej. Także srebro przypadło gimnastykowi w ćwiczeniach wolnych Jerzemu Jokielowi. Medal brązowy zdobył w wioślarskich jedynkach Teodor Kocerka.



Przełożone z powodu pandemii koronawirusa Igrzyska XXXII Olimpiady rozpoczną się w Tokio 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 2021 roku. Plonem startu reprezentantów Polski w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich w latach 1924-2018 jest 305 medali (75 złotych, 90 srebrnych i 140 brązowych). W letnich wywalczyli 283 (68 złotych, 83 srebrne i 132 brązowe), a w zimowych 22 (7-7-8).