Wszystkim fanom sportowych emocji z przyjemnością przedstawiamy nową wersję strony głównej serwisu sportowego portalu Interia. Zastosowane zmiany pozwalają na lepsze wyeksponowanie treści dostępnych w serwisie i znacząco poprawiają nawigację na stronie. Pojawiło się także parę nowości.

Zdjęcie Nowa strona główna Sport Interia /interia /materiały prasowe

Strona główna serwisu Sport Interia została zaprojektowana na nowo. Przede wszystkim serwis wzbogacono o sekcję "Najnowsze", która agreguje najświeższe informacje ze świata sportu. Dzięki temu nasz użytkownik może być na bieżąco i nie przegapi najważniejszych wieści.

Na nowej stronie głównej wydzielono również osobne miejsca dla różnych dyscyplin sportowych, dzięki czemu przeglądanie strony jest dużo bardziej intuicyjne. Fan danej dyscypliny w jednym miejscu znajdzie teraz wszystkie artykuły na wspomniany temat. Wraz ze zmiany powiększyła się również redakcja, a to przełożyło się na więcej treści w nowych obszarach jak żużel, sporty walki lub siatkówka.



Zdjęcie Nowy serwis Sport Interia / interia / materiały prasowe

Istotnym elementem nowej odsłony serwisu sportowego jest również sekcja wideo. Specjalny player zbiera najnowsze i najciekawsze treści wideo. Większość z nich jest autorska i unikalna, tworzona przez naszych dziennikarzy i ekspertów oraz współpracowników z redakcji Polsatu Sport.



Ich sylwetki i poszczególne treści pojawią się także w dedykowanym bloku na stronie głównej serwisu. Dbamy, aby nasze teksty były jak najciekawsze dzięki czemu na naszych łamach przeczytacie felietony i komentarze popularnych nazwisk ze świata polskiego sportu. W serwisie Sport Interia przeczytacie m.in. cykle Dariusza Dziekanowskiego, Artura Wichniarka, Pauliny Chylewskiej czy Jerzego Mielewskiego. A to jeszcze nie koniec wzmocnień!

Mimo, że pandemia dość mocno wstrząsnęła wydarzeniami sportowymi, nie oznacza, że sport zamarł. Wiele rozgrywek po przerwach została wznowiona i działa w nowym otoczeniu próbując przyciągnąć jak największą rzeszę fanów zdalnie. Do uczestniczenia w takiej formie zachęca również Sport Interia oferując mechanizm relacji na żywo. Większość wydarzeń komentowana jest przez naszych redaktorów na żywo, a co więcej każdy z Was może przesłać do nas swoje wnioski z relacjonowanego spotkania. To pozwala na ciągłą interakcję z naszymi czytelnikami.



Zdjęcie Nowy Sport Interia / interia / materiały prasowe

A przed nami w 2021 naprawdę niesamowite wydarzenia sportowe: XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie lub XVI Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, więc będzie działo się naprawdę sporo!