Kalendarz wydarzeń sportowych w 2022 roku jest bogaty w wiele elektryzujących imprez. Każdy fan sportu znajdzie coś dla siebie! W lutym odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie, natomiast w grudniu piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. To najważniejsze imprezy sportowe roku 2022.

Oprócz tego na kibiców sportu czeka wiele emocjonujących wydarzeń w terminarzu na 2022 rok - m.in. w styczniu na Węgrzech i Słowacji rozegrane zostaną mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn z udziałem Polaków, na przełomie sierpnia i września 2022 r. odbędą się mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn, podczas których zagrają Biało-Czerwoni, natomiast miesiąc później w Polsce i Holandii przeprowadzone zostaną mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Na początku września Polacy zagrają w mistrzostwach Europy w koszykówce.

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - styczeń

(Poniżej kolejno data wydarzenia, nazwa, dyscyplina oraz kraj rozgrywania)



1 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Calgary/Kanada)

1 PŚ w biegach narciarskich - TdS (Oberstdorf/Niemcy)

1 PŚ w skokach narciarskich - TCS (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

1-2 PŚ w bobslejach (Sigulda/Łotwa)

1-2 PŚ w saneczkarstwie - tory lodowe (Winterberg/Niemcy)

1-9 Turniej tenisowy ATP Cup z udziałem Polski (Sydney/Australia)

2-14 Rajd Dakar (Arabia Saudyjska)

3-4 PŚ w biegach narciarskich - TdS (Val di Fiemme/Włochy)

4 PŚ w skokach narciarskich - TCS (Innsbruck/Austria)

4 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom kobiet (Zagrzeb/Chorwacja)

5 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom mężczyzn (Zagrzeb/Chorwacja)

6 PŚ w skokach narciarskich - TCS (Bischofshofen/Austria)

6-9 PŚ w kombinacji norweskiej (Val di Fiemme/Włochy)

6-9 PŚ w biathlonie (Oberhof/Niemcy)

7-9 PŚ w saneczkarstwie - tory naturalne (Umhausen/Austria)

7-9 ME w łyżwiarstwie szybkim (Heerenveen/Holandia)

8 PŚ w snowboardzie - halfpipe, slopestyle (Mammoth Mountain/USA)

8 PŚ w snowboardzie - gigant równoległy (Scuol/Szwajcaria)

8 PŚ w snowboardzie - snowcorss (Karsnojarsk/Rosja)

8 PŚ w skokach narciarskich (Bischofshofen/Austria)

8 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom gigant kobiet (Maribor/Słowenia)

8 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom gigant mężczyzn (Adelboden/Szwajcaria)

9 PŚ w snowboardzie - snowcorss (Karsnojarsk/Rosja)

8-9 PŚ w bobslejach (Winterberg/Niemcy)

8-9 MP w kolarstwie przełajowym (Gościęcin)

8-9 PŚ w saneczkarstwie - tory lodowe (Sigulda/Łotwa)

9 PŚ w skokach narciarskich drużynowy (Bischofshofen/Austria)

9 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom kobiet (Maribor/Słowenia)

9 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom mężczyzn (Adelboden/Szwajcaria)

9.01-6.02 Mistrzostwa Afryki (Puchar Narodów Afryki) w piłce nożnej przełożone z 2021 roku (Kamerun)

10-15 MŚ Dywizji 1B kobiet do lat 18 w hokeju na lodzie (Radenthein/Austria)

10-16 ME w łyżwiarstwie figurowym (Tallinn/Estonia)

11 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom kobiet (Flachau/Austria)

11 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Bad Gastein/Austria)

11 i 13 MP w narciarstwie alpejskim - slalom, slalom gigant, slalom równoległy (Szczawnica)

12 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Bad Gastein/Austria)

12-16 PŚ w biathlonie (Ruhpolding/Niemcy)

13-30 ME piłkarzy ręcznych (Węgry, Słowacja)

14 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

14 ME w skeletonie (St. Moritz/Szwajcaria)

14 PŚ w snowboardzie - gigant równoległy (Simonhoehe/Austria)

14-15 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Zao/Japonia)

14-16 PŚ w kombinacji norweskiej (Klingenthal/Niemcy)

14-16 PŚ w biegach narciarskich (Les Rousses/Francja)

14-16 Halowe ME drugiej dywizji mężczyzn w hokeju na trawie z udziałem reprezentacji

Polski (Parades/Portugalia)

15 PŚ w snowboardzie - gigant równoległy (Simonhoehe/Austria)

15 PŚ w snowboardzie - slopestyle, halfpipe (Laax/Szwajcaria)

15 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

15 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd kobiet (Zauchensee/Austria)

15 PŚ w skokach narciarskich - drużynowy (Zakopane)

15-16 PŚ i ME w bobslejach (St. Moritz/Szwajcaria)

15-16 PŚ w szermierce - floret kobiet (Poznań)

15-16 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Paryż/Francja)

15-16 PŚ w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Tbilisi/Gruzja)

15-16 PŚ w saneczkarstwie - tory lodowe (Oberhof/Niemcy)

15-16 ME juniorów w saneczkarstwie - tory lodowe (Bludenz/Austria)

16 PŚ w snowboardzie - drużynowy snowcross (Chiesa in Valmalenco/Włochy)

16 PŚ w skokach narciarskich (Zakopane)

16 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom mężczyzn (Wengen/Szwajcaria)

16 PŚ w narciarstwie alpejskim supergigant kobiet (Zauchensee/Austria)

17 Gala FIFA (Zurych/Szwajcaria)

17-30 Tenisowy turniej Australian Open (Melbourne/Australia)

19.01-6.02 ME w futsalu z udziałem reprezentacji Polski (Amsterdam, Groningen/Holandia)

20-23 PŚ w biathlonie (Anterselva/Włochy)

20-23 Jeździecka Cavaliada (Sopot)

20-23 Rajd Monte Carlo - el. samochodowych MŚ

21 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

21-23 PŚ w kombinacji norweskiej (Planica/Słowenia)

21-23 Halowe ME drugiej dywizji kobiet w hokeju na trawie z udziałem reprezentacji

Polski (Ourense/Hiszpania)

21-23 World Rugby Sevens Series z udziałem Polek (Malaga/Hiszpania)

21-23 PŚ w saneczkarstwie - tory naturalne (Vatra Dornei/Rumunia)

22 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

22 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd kobiet (Cortina d'Ampezzo/Włochy)

22 PŚ w snowboardzie - snowcross (Chiesa in Valmalenco/Włochy)

22 PŚ w skokach narciarskich (Titisee-Neustadt/Niemcy)

22-23 MP w łyżwiarstwie szybkim (Tomaszów Maz.)

22-23 PŚ w biegach narciarskich (Planica/Słowenia)

22-23 PŚ i ME w saneczkarstwie - tory lodowe (St.Moritz-Celerina/Szwajcaria)

23 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom mężczyzn (Kitzbuehel/Austria)

23 PŚ w narciarstwie alpejskim supergigant kobiet (Cortina d'Ampezzo/Włochy)

23 PŚ w skokach narciarskich (Titisee-Neustadt/Niemcy)

25 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom gigant kobiet (Kronplatz/Włochy)

25 PŚ w narciarstwie alpejskim slalom mężczyzn (Schladming/Austria)

26-30 ME w biathlonie (Arber/Niemcy)

27-30 PŚ w kombinacji norweskiej (Seefeld/Austria)

28 PŚ w skokach narciarskich - drużyn mieszanych (Willingen/Niemcy)

28 PŚ w snowboardzie - snowcross (Le Massif/Kanada)

28-29 MŚ juniorów w saneczkarstwie - tory lodowe (Winterberg/Niemcy)

28-30 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Willingen/Niemcy)

28-30 PŚ w saneczkarstwie - tory naturalne (Deutschnofen/Włochy)

28-30 GP w judo (Odivelas/Portugalia)

28-30 MŚJ w łyżwiarstwie szybkim (Innsbruck/Austria)

28-30 World Rugby Sevens Series z udziałem Polek (Sewilla/Hiszpania)

29 PŚ w skokach narciarskich (Willingen/Niemcy)

29 PŚ w snowboardzie - drużynowy snowcross (Le Massif/Kanada)

29 PŚ w narciarstwie alpejskim zjazd kobiet (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

29-30 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Płowdiw/Bułgaria)

29-30 PŚ GP FIE w szermierce - szpada kobiet i mężczyzn (Dauha/Katar)

29-30 MŚ w kolarstwie przełajowym (Fayetteville/USA)

29-30 Halowe MP seniorów w łucznictwie (Legnica)

30 PŚ w narciarstwie alpejskim supergigant kobiet (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy)

30 PŚ w skokach narciarskich (Willingen/Niemcy)

30 Wioślarskie MP na ergometrze (Wrocław)

30 MŚ kobiet w dwójkach saneczkowych - tory lodowe (Winterberg/Niemcy)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - luty

do 6 Mistrzostwa Afryki (Puchar Narodów Afryki) w piłce nożnej przełożone z 2021 roku (Kamerun)

2-6 Halowe MŚ kobiet i mężczyzn w hokeju na trawie (Liege/Belgia)

3-12 Klubowe piłkarskiej MŚ za 2021 rok (ZEA)

4 Wznowienie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy

4-5 Finał Indoor World Series w łucznictwie (Las Vegas/USA)

4-6 MŚ juniorów w saneczkarstwie - tory naturalne (Jaufental/Włochy)

4-20 Zimowe Igrzyska Olimpijskie (Pekin/Chiny)

5-6 PŚ GP FIE w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Turyn/Włochy)

5-6 Grand Slam w judo (Paryż/Francja)

7-18 PŚ w strzelectwie - skeet i trap (Rabat/Maroko)

10-13 el. MŚ koszykarek (Belgrad, Osaka, Waszyngton)

10-13 ME w saneczkarstwie - tory naturalne (Laas/Włochy

11-13 Halowy Klubowy PE mężczyzn w hokeju na trawie z udziałem AZS AWF Poznań (Alanya/Turcja)

12-13 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Barcelona/Hiszpania)

12-13 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Vancouver/Kanada)

14-19 Halowe ME w łucznictwie (Lasko/Słowenia)

15-16 Piłkarska LM - pierwsze mecze 1/8 finału

15-20 DME w badmintonie (Helsinki/Finlandia)

17 Piłkarska LE - pierwsze mecze play off o awans do 1/8 finału

17 Liga Konferencji UEFA - pierwsze mecze play off o awans do 1/8 finału

17-19 Grand Slam w judo (Tel Awiw/Izrael)

17-20 Jeździecka Cavaliada (Kraków)

17-20 turniej finałowy PP koszykarzy (Lublin)

18-20 PŚ w saneczkarstwie - tory naturalne (Mariazell/Austria)

19-20 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Warszawa)

20-26 Wyścig kolarski UAE Tour (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

22 Lekkoatletyczny Mityng cyklu World Athletics Indoor - Copernicus Cup (Toruń)

22-23 Piłkarska LM - pierwsze mecze 1/8 finału

24 Piłkarska LE - rewanżowe mecze play off o awans do 1/8 finału

24 Liga Konferencji UEFA - rewanżowe mecze play off o awans do 1/8 finału

24-27 PŚ w saneczkarstwie - tory naturalne (Moskwa/Rosja)

24-27 Rajd Szwecji - el. samochodowych MŚ

25 el. MŚ koszykarzy Estonia - Polska

25 Losowanie par 1/8 finału piłkarskiej LE i Ligi Konferencji UEFA (Nyon/Szwajcaria)

25-27 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Hinzenbach/Austria)

25-27 PŚ w kombinacji norweskiej (Lahti/Finlandia)

26 Wyścig kolarski Omloop Het Nieuwsblad (Belgia)

26 PŚ w skokach narciarskich - drużynowy (Lahti/Finlandia)

26 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Moskwa/Rosja)

26 PŚ w snowboardzie - snowcross (Mont-sainte-Anne/Kanada)

26-27 GP Polski w pływaniu (miejsce do ustalenia)

26-27 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Heidenheim/Niemcy)

26-27 PŚ w szermierce - floret kobiet (Acapulco/Meksyk)

26-27 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Kair/Egipt)

26-27 PŚ w biegach narciarskich (Lahti/Finlandia)

26-27 TOP 16 w tenisie stołowym (Montreux/Szwajcaria)

26-27 PŚ w judo (Warszawa)

26.02-8.03 PŚ w strzelectwie - karabin, pistolet (Kair/Egipt)

27 PŚ w skokach narciarskich (Lahti/Finlandia)

27 PŚ w snowboardzie - snowcross (Mont-sainte-Anne/Kanada)

28 el. MŚ koszykarzy Polska - Estonia

28.02-6.03 MŚJ w narciarstwie klasycznym (Zakopane i Lygna/Norwegia)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - marzec

do 6 MŚJ w narciarstwie klasycznym (Zakopane i Lygna/Norwegia)

do 8 PŚ w strzelectwie - karabin, pistolet (Kair/Egipt)

2 1/4 finału piłkarskiego PP

3 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Lillehammer/Norwegia)

3 PŚ w biegach narciarskich (Drammen/Norwegia)

3 PŚ w skokach narciarskich - turniej Raw Air (Lillehammer/Norwegia)

3-6 PŚ w biathlonie (Kontiolahti/Finlandia)

3-6 MŚ w łyżwiarstwie szybkim (Hamar/Norwegia)

4 PŚ w skokach narciarskich drużyn mieszanych - turniej Raw Air (Oslo/Norwegia)

4-5 Tenisowy Puchar Davisa: Portugalia - Polska baraż o miejsce w Grupie Światowej I

4-6 MŚJ w short tracku (Gdańsk)

4-6 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Oslo/Norwegia)

4-6 PŚ w kombinacji norweskiej (Oslo/Norwegia)

5 PŚ w skokach narciarskich - turniej Raw Air (Oslo/Norwegia)

5 Wyścig kolarski Strade Bianche (Włochy)

5 PŚ w snowboardzie - gigant równoległy (Rogla/Słowenia)

5-6 PŚ w biegach narciarskich (Oslo/Norwegia)

5-6 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Ateny/Grecja)

5-6 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Padwa/Włochy)

5-6 PŚ GP FIE w szermierce - szpada kobiet i mężczyzn (Budapeszt/Węgry)

5-6 PŚ w judo (Praga/Czechy)

5-6 Lekkoatletyczne halowe MP (Toruń)

6 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Bakuriani/Gruzja)

6 PŚ w skokach narciarskich - turniej Raw Air (Oslo/Norwegia)

6 Motocyklowa GP Kataru (Dauha)

6-13 Wyścig kolarski Paryż-Nicea

7-13 Wyścig kolarski Tirreno-Adriatico (Włochy)

8-9 Piłkarska LM - rewanżowe mecze 1/8 finału

8-19 PŚ w strzelectwie - skeet, trap (Nikozja/Cypr)

10 Piłkarska LE - pierwsze mecze 1/8 finału

10 Liga Konferencji UEFA - pierwsze mecze 1/8 finału

10-13 PŚ w biathlonie (Otepaeae/Estonia)

10-13 MŚ w akrobatyce sportowej (Baku/Azerbejdżan)

11-12 PŚ w biegach narciarskich (Falun/Szwecja)

11-13 PŚ w kombinacji norweskiej (Schonach/Niemcy)

12 PŚ w snowboardzie - snowcross (Reiteralm/Austria)

12 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Piancavallo/Włochy)

12-13 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Oberhof/Niemcy)

12-13 PŚ w łyżwiarstwie szybkim - finał (Heereveen/Holandia)

12-13 Rajd Serras De Fafe E Felgueiras - el. samochodowych ME (Portugalia)

12-27 MŚ kobiet w boksie (Stambuł/Turcja)

13 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Piancavallo/Włochy)

15-16 Piłkarska LM - rewanżowe mecze 1/8 finału

17 Piłkarska LE - rewanżowe mecze 1/8 finału

17 Liga Konferencji UEFA - rewanżowe mecze 1/8 finału

17-20 PŚ w biathlonie (Oslo-Holmenkollen/Norwegia)

17-20 Jeździeckie halowe MP w ujeżdżeniu (Michałowice)

18 Losowanie par 1/4 i 1/2 finału piłkarskiej LM, LE i

Ligi Konferencji UEFA (Nyon/Szwajcaria)

18-20 PŚ w biegach narciarskich (Tiumeń/Rosja)

18-20 MŚ w short tracku (Montreal/Kanada)

18-20 Lekkoatletyczne halowe MŚ (Belgrad/Serbia)

18-27 ME i MEJ w strzelectwie - karabin, pistolet, ruchoma tarcza (Hamar/Norwegia)

19 PŚ w skokach narciarskich (Oberstdorf/Niemcy)

19 Wyścig kolarski Mediolan-San Remo (Włochy)

19 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Szpindlerowy Młyn/Czechy)

19 PŚ w snowboardzie - slalom równoległy (Berchtesgaden/Niemcy)

19 Rugby Europe Trophy: Belgia - Polska

19-20 GP Polski w pływaniu (miejsce do ustalenia)

19-20 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Niżny Tagił/Rosja)

19-20 PŚ w szermierce - szpada kobiet (Chengdu/Chiny)

19-20 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Buenos Aires/Argentyna)

19-20 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Sint Niklaas/Belgia)

19-20 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Budapeszt/Węgry)

20 PŚ w skokach narciarskich (Oberstdorf/Niemcy)

20 Motocyklowa GP Indonezji (Mandalika)

20 Formuła 1 GP Bahrajnu (Sakhir)

20 PŚ w snowboardzie - drużynowy slalom równoległy (Berchtesgaden/Niemcy)

20 PŚ w snowboardzie - snowcross (Veysonnaz/Szwajcaria)

21-27 MŚ w łyżwiarstwie figurowym (Montpellier/Francja)

21-27 Wyścig kolarski Dookoła Katalonii (Hiszpania)

22-27 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Kair/Egipt)

23 Wyścig kolarski Brugge-De Panne (Belgia)

23-27 Jeździeckie halowe MP w skokach (Leszno)

24 Baraże o awans do piłkarskich MŚ - pierwsza runda;

m.in.: Rosja - Polska (Moskwa/Rosja)

24-27 Polish Open w badmintonie (Gniezno)

25 Wyścig kolarski E3 Saxo Bank Classic (Belgia)

25 PŚ w skokach narciarskich (Planica/Słowenia)

25-27 MP w short tracku (Gdańsk)

25-27 MP w tenisie stołowym (miejsce do ustalenia)

25-27 Grand Slam w judo (Tbilisi/Gruzja)

26 PŚ w skokach narciarskich - drużynowy (Planica/Słowenia)

26-27 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Czajkowski/Rosja)

26-27 Rajd Azorów - el. samochodowych ME (Portugalia)

27 PŚ w skokach narciarskich (Planica/Słowenia)

27 Formuła 1 GP Arabii Saudyjskiej (Dżudda)

27 PŚ w snowboardzie - slopestyle (Silvaplana/Szwajcaria)

27.03-6.04 Indywidualne ME w szachach (Słowenia)

27 Wyścig kolarski Gandawa-Wevelgem (Belgia)

28.03-3.04 ME w zapasach (Budapeszt/Węgry)

29 Baraże o awans do piłkarskich MŚ - druga runda;

m.in. Rosja/Polska - Szwecja/Czechy

30 Wyścig kolarski Dwars Door Vlaanderen (Belgia)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - kwiecień

kwiecień ME w podnoszeniu ciężarów (Sofia/Bułgaria)

do 3 ME w zapasach (Budapeszt/Węgry)

do 6 Indywidualne ME w szachach (Słowenia)

1-2 Rajd Nadwiślański - el. samochodowych MP

1-3 Grand Slam w judo (Antalya/Turcja)

1-9 Żeglarski PE o Trofeum Księżniczki Zofii (Palma de Mallorca/Hiszpania)

2-3 MP w sumo (Krotoszyn)

3 Motocyklowa GP Argentyny (Termas de Rio Hondo)

3 Wyścig kolarski Dookoła Flandrii (Belgia)

4-9 Wyścig kolarski Dookoła Kraju Basków (Hiszpania)

4-9 Memoriał Feliksa Stamma (Warszawa)

5-6 Piłkarska LM - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

6 1/2 finału piłkarskiego PP

7 Piłkarska LE - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

7 el. MŚ w piłce nożnej kobiety: Polska - Armenia

7 Liga Konferencji UEFA - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

7-10 Turniej golfowy The Masters (Georgia/USA)

8-10 Final Four Euroligi koszykarek

8-14 MŚ Dywizji 1B kobiet w hokeju na lodzie (Katowice)

9 Rugby Europe Trophy: Polska - Litwa

9-10 GP Polski w pływaniu (miejsce do ustalenia)

10 Wyścig kolarski Amstel Gold Race (Holandia)

10 Motocyklowa GP (obu) Ameryk (Austin, USA)

10 Formuła 1 GP Australii (Melbourne)

10-22 Młodzieżowe ME w boksie (Sofia/Bułgaria)

12 el. MŚ w piłce nożnej kobiety: Norwegia - Polska

12-13 Piłkarska LM - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

13-17 Młodzieżowe MP w tenisie stołowym (Bukareszt/Rumunia)

14 Piłkarska LE - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

14 Liga Konferencji UEFA - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

14-21 Żeglarskie MME klas ILCA 7 i ILCA 6 (Hourtin/Francja)

15-16 Tenisowy Puchar Billie Jean King: Polska - Rumunia baraż o udział w turnieju finałowym

elity

16-17 PŚ w szermierce - szpada mężczyzn (Paryż/Francja)

16-17 PŚ w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Belgrad/Serbia)

17 Wyścig kolarski Paryż-Roubaix (Francja)

18-24 PŚ w łucznictwie (Antalya/Turcja)

19-30 PŚ w strzelectwie - skeet, trap (Lonato/Włochy)

20 Wyścig kolarski Strzała Walońska (Belgia)

21-24 Rajd Chorwacji - el. samochodowych MŚ

21-24 MP juniorów w tenisie stołowym (Bukareszt/Rumunia)

22-24 Rajd Świdnicki-Krause Nadwiślański - el. samochodowych MP

23-24 PŚ GP FIE w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Seul/Korea Płd.)

23-30 Żeglarskie regaty Hyeres Regatta (Hyeres/Francja)

24 Motocyklowa GP Portugalii (Portimao)

24 Formuła 1 GP Emilii-Romanii (Imola)

24 Wyścig kolarski Liege-Bastogne-Liege (Belgia)

25-30 ME w badmintonie (Vantaa/Finlandia)

25.04-1.05 MŚ Dywizji 1B do lat 18 w hokeju na lodzie (Asiago/Włochy)

25.04-1.05 MŚ Dywizji 1B w hokeju na lodzie (Katowice)

26-27 Piłkarska LM - pierwsze mecze półfinałowe

26.04-1.05 ME w taekwon-do (Porec/Chorwacja)

26.04-1.05 Wyścig kolarski Tour de Romandie (Szwajcaria)

26.04-1.05 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Budapeszt/Węgry)

28 Piłkarska LE - pierwsze mecze półfinałowe

28Liga Konferencji UEFA - pierwsze mecze półfinałowe

28.04-1.05 Łuczniczy międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich (Lwów/Ukraina)

29 Wyścig kolarski Grand Prix Nasielska-Serocka

29.04-1.05 ME w judo (Sofia/Bułgaria)

30 Wyścig kolarski Grand Prix Wyszkowa

30 Żużlowa GP (Gorican/Chorwacja)

30.04-1.05 PŚ w szermierce - floret kobiet (Tauberbischofsheim/Niemcy)

30.04-1.05 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Sankt Petersburg/Rosja)

30.04-1.05 PŚ GP FIE w szermierce - w szpada kobiet i mężczyzn (Cali/Kolumbia)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - maj

do 1 PŚ w szermierce - floret kobiet (Tauberbischofsheim/Niemcy)

do 1 PŚ w szermierce - floret mężczyzn (Sankt Petersburg/Rosja)

do 1 PŚ GP FIE w szermierce - w szpada kobiet i mężczyzn (Cali/Kolumbia)

do 1 Tour de Romandie (Szwajcaria)

do 1 MŚ Dywizji 1B do lat 18 w hokeju na lodzie (Asiago/Włochy)

do 1 MŚ Dywizji 1B w hokeju na lodzie (Katowice)

do 1 ME w judo (Sofia/Bułgaria)

do 1 ME w taekwon-do (Porec/Chorwacja)

do 1 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Budapeszt/Węgry)

do 1 Łuczniczy międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich (Lwów/Ukraina)

1 Motocyklowa GP Hiszpanii (Jerez de la Frontera)

1 Wyścig kolarski Eschborn-Frankfurt (Niemcy)

1 Wyścig kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego

2 Finał piłkarskiego PP (Warszawa)

3-4 Piłkarska LM - rewanżowe mecze półfinałowe

3-8 GP Europy seniorów w łucznictwie (Płowdiw/Bułgaria)

5 Piłkarska LE - rewanżowe mecze półfinałowe

5 Liga Konferencji UEFA - rewanżowe mecze półfinałowe

6-8 Wyścig kolarski CCC Tour - Grody Piastowskie

6-29 Wyścig kolarski Giro d'Italia

7-8 PŚ w szermierce - szabla kobiet (Tunis/Tunezja)

7-8 PŚ w szermierce - szabla mężczyzn (Madryt/Hiszpania)

7-8 MP w szermierce - floret (miejsce do ustalenia)

7-8 Finał Ekstraligi - badminton

7-15 Żeglarski Olympic Test Event (Marsylia/Francja)

8 Formuła 1 GP Miami (Miami/USA)

8-15 DMŚ w badmintonie (Tajlandia)

10-15 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Albena/Bułgaria)

13 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Dauha/Katar)

13-15 Final Four Ligi Mistrzów FIBA

13-15 MP w zapasach - styl klasyczny oraz MP kobiet (Chełm)

13-15 MP w akrobatyce sportowej (Chorzów)

13-29 MŚ w pływaniu (Fukuoka/Japonia)

13-29 MŚ elity w hokeju na lodzie (Tampere, Helsinki/Finlandia)

14 Żużlowa GP (Warszawa)

14-15 Rajd Wysp Kanaryjskich - el. samochodowych ME (Hiszpania)

14-15 PŚ w szermierce - szpadzie kobiet (Dubaj/ZEA)

14-15 PŚ GP FIE w szermierce - floret kobiet i mężczyzn (Szanghaj/Chiny)

14-15 MP w szermierce - szabla (miejsce do ustalenia)

15 Motocyklowa GP Francji (Le Mans)

15-22 Żeglarskie ME klasy iQFoil (Torbole/Włochy)

16-22 PŚ w łucznictwie (Szanghaj/Chiny)

18 Piłkarska LE - finał (Sewilla/Hiszpania)

19-22 Rajd Portugalii - el. samochodowych MŚ

20-22 Grand Slam w judo (Kazań/Rosja)

20-22 Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 1 (Krynica Morska)

20-29 Łucznicza GP ISSF - karabin, pistolet, skeep, trap (Granada/Hiszpania)

21 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Birmingham, Londyn/W.Brytania)

21-22 ME w sumo (Baku/Azerbejdżan)

21-22 Wioślarskie ME juniorów (Sabaudia/Włochy)

21-22 PŚ GP FIE w szermierce - szabla kobiet i mężczyzn (Moskwa/Rosja)

21-22 MP w szermierce - szpada (miejsce do ustalenia)

21-22 Finał siatkarskiej LM kobiet i mężczyzn

21-22 Rajd Podlaski Nadwiślański - el. samochodowych MP

21-22 Ostatnia kolejka sezonu piłkarskiej ekstraklasy

21-28 Żeglarskie MŚ klasy ILCA 7 (Riviera Nayarit/Meksyk)

21-31 ME w boksie (Erywań/Armenia)

22 Formuła 1 GP Hiszpanii (Barcelona)

22.05-5.06 Turniej tenisowy French Open (Paryż/Francja)

25 Liga Konferencji UEFA - finał (Tirana/Albania)

25 Półfinały barażowe o awans do piłkarskiej ekstraklasy

26-29 Turniej golfowy MP Match Play (Brzeźno k/Wrocławia)

26-29 Młodzieżowe MP w tenisie stołowym (Bukareszt/Rumunia)

26-29 Jeździeckie MP WKKW seniorów (Baborówko)

27 Żużlowa SGP2 (MŚJ) (Praga/Czechy)

27-28 MP w zapasach - styl wolny (Bydgoszcz)

27-29 Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 2 (Krynica Morska)

27-29 Final Four Euroligi koszykarzy (Berlin)

27-29 Wioślarski PŚ (Belgrad/Serbia)

27.05-9.06 PŚ w strzelectwie - karabin, pistolet, skeet, trap (Baku/Azerbejdżan)

28 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Eugene/USA)

28 Żużlowa GP (Praga/Czechy)

28 Piłkarska LM - finał (Sankt Petersburg/Rosja)

28/29 Finał barażu o awans do piłkarskiej ekstraklasy

29 Motocyklowa GP Włoch (Mugello)

29 Formuła 1 GP Monako (Monako)

31.05-3.07 Liga Narodów siatkarek

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - czerwiec

do 5 Turniej tenisowy French Open (Paryż/Francja)

do 9 PŚ w strzelectwie - karabin, pistolet, skeet, trap (Baku/Azerbejdżan)

1-5 Żeglarskie regaty Medemblik Regatta (Medemblik/Holandia)

1-5 ME w skokach na trampolinie, na ścieżce i na podwójnej mini trampolinie

(Rimini/Włochy)

2-4 MP mężczyzn i kobiet w golfie (Postołowo k/Gdańska)

2-5 Rajd Włoch - el. samochodowych MŚ

2-14 Piłkarska LN - kolejki 1-4

3 Memoriał Ireny Szewińskiej (Bydgoszcz)

3 Piłkarska Liga Narodów - 1. kolejka, m.in. Polska - Walia (20.45)

3-5 Kolarski Małopolski Wyścig Górski

3-5 FIG World Cup w akrobatyce sportowej (Rzeszów)

3-5 Grand Slam w judo (Duesseldorf/Niemcy)

4 Żużlowa GP (Teterow/Niemcy)

4-5 Wioślarskie MP (Poznań)

4-5 MP w triathlonie na dystansie sprinterskim (Rzeszów)

5 Motocyklowa GP Katalonii (Barcelona, Hiszpania)

5 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Rabat/Maroko)

5 Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego (Chorzów)

5-12 Wyścig kolarski Criterium du Dauphine (Francja)

6 Piłkarska Liga Narodów - 2. kolejka, m.in. Belgia - Polska (20.45)

6-12 ME w łucznictwie (Monachium/Niemcy)

7-12 PŚ w pięcioboju nowoczesnym (Ankara/Turcja)

7.06-10.07 Liga Narodów siatkarzy - faza interkontynentalna

8-12 MP w pływaniu (miejsce do ustalenia)

9 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Rzym/Włochy)

9-11 Lekkoatletyczne MP (Suwałki)

10 Piłkarska Liga Narodów - 3. kolejka, m.in. Holandia - Polska (20.45)

10-12 Rajd Polski (runda ME) - el. samochodowych MP

10-12 MP w skokach na trampolinie, ścieżce i na podwójnej mini trampolinie

(miejsce do ustalenia)

11-12 PŚ w judo (Madryt/Hiszpania)

11-14 MP w gimnastyce sportowej (Kraków)

12 Formuła 1 GP Azerbejdżanu (Baku)

12-19 Wyścig kolarski dookoła Szwajcarii

13 Piłkarska Liga Narodów - 4. kolejka, m.in. Polska - Belgia (20.45)

16 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Oslo/Norwegia)

16-19 Turniej golfowy US Open (Brookline/USA)

16-19 ME w gimnastyce artystycznej (Tel Awiw/Izrael)

17-19 Wioślarski PŚ (Poznań)

17-26 ME kobiet w boksie (Ułan Ude/Rosja)

18 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Paryż/Francja)

18 Wyścig kolarski Grand Prix Płocka

18-26 Żeglarskie regaty Kieler Woche (Kilonia/Niemcy)

19 Wyścig kolarski Grand Prix Płońska

19 Motocyklowa GP Niemiec (Chemnitz)

19 Formuła 1 GP Kanady (Montreal)

20-26 PŚ w łucznictwie (Paryż/Francja)

23-26 PŚ w pięcioboju nowoczesnym - finał (Ankara/Turcja)

23-26 ME kadetów w judo (Porec/Chorwacja)

23-26 Rajd Kenii - el. samochodowych MŚ

24-26 Grand Slam w judo (Ułan Bator/Mongolia)

25 Żużlowa GP (Gorzów Wlkp.)

25-26 Łuczniczy Memoriał Ireny Szydłowskiej (Warszawa)

25-26 MŚ w triathlonie w sprincie i sztafetach (Montreal/Kanada)

26 Motocyklowa GP Holandii (Assen)

25.06-2.07 ME weteranów w tenisie stołowym (Rimini/Włochy)

27.06-9.07 Turniej tenisowy Wimbledon (Londyn/W.Brytania)

29.06-2.07 Kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

26.06-7.07 Letnia Uniwersjada (Chengdu/Chiny)

30 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Sztokholm/Szwecja)

30 el. MŚ koszykarzy Polska - Izrael

30.06-8.07 Żeglarskie ME klasy 29er (Kopenhaga/Dania)

czerwiec MŚ w siatkówce plażowej (Rzym/Włochy)

czerwiec ME w szermierce (miejsce do ustalenia)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - Lipiec

do 2 Kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

do 2 ME weteranów w tenisie stołowym (Rimini/Włochy)

do 7 Letnia Uniwersjada (Chengdu/Chiny)

do 8 Żeglarskie ME klasy 29er (Kopenhaga/Dania)

do 9 Turniej tenisowy Wimbledon (Londyn/W.Brytania)

do 10 Liga Narodów siatkarzy - faza interkontynentalna

1-15 MŚ kobiet w hokeju na trawie (Hiszpania, Holandia)

1-24 Wyścig kolarski Tour de France

2-3 Rajd Łotwy - el. samochodowych ME

3 Formuła 1 GP Wielkiej Brytanii (Silverstone)

3 el. MŚ koszykarzy Niemcy - Polska

3-10 Żeglarskie MEJ klasy ILCA 6 (Saloniki/Grecja)

4-14 Żeglarskie MŚ klasy Optimist (Bodrum/Turcja)

5-9 DME mężczyzn w golfie (Sandwich,/Anglia)

5-9 DME kobiet w golfie (Walia)

5-10 ME juniorów w pływaniu (Bukareszt/Rumunia)

5-10 Żeglarskie MŚ klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Aarhus/Dania)

6-9 ME mężczyzn w hokeju na trawie w odmianie pięcioosobowej (Wałcz)

6-31 Piłkarskie ME kobiet (Anglia)

7-17 Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich - World Games (Birmingham/Alabama, USA)

8-10 Wioślarski PŚ (Lucerna/Szwajcaria)

8-10 Grand Slam w judo (Budapeszt/Węgry)

8-10 Rajd Żmudzi - el. samochodowych MP

8-15 Żeglarskie MŚJ World Sailing (Haga/Holandia)

9 Żużlowa GP (Togliatti/Rosja)

10 Formuła 1 GP Austrii (Spielberg)

10 Motocyklowa GP Finlandii (Kausali)

13-17 Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek (miejsce do ustalenia)

14-17 Turniej golfowy The Open Championship (British Open) (St. Andrews/W.Brytania)

14-17 Rajd Estonii - el. samochodowych MŚ

15-17 Klubowe MP kobiet w golfie (Pomiechówek)

15-23 MŚ w szermierce (Kair/Egipt)

15-24 ME juniorów i kadetów w tenisie stołowym (Serbia)

15-24 ME kadetów w boksie (Monza/Włochy)

15-24 Lekkoatletyczne MŚ (Oregon/USA)

18-22 PŚ w łucznictwie (Medellin/Kolumbia)

19-26 Żeglarskie MEJ klasy 470 (Vilamoura/Portugalia)

19-26 Żeglarskie MEJ klasy 420 (Vilamoura/Portugalia)

20-24 Liga Narodów siatkarzy - turniej finałowy (miejsce do ustalenia)

20-31 Żeglarskie regaty Gdynia Sailing Days (Gdynia)

20-30 Akademickie ME w szachach (Łódź)

21-24 Klubowe MP mężczyzn w golfie (Sobienie Królewskie k/Warszawy)

21-24 Memoriał Wacława Ziółkowskiego (styl wolny), Memoriał Władysława Pytlasińskiego

(styl klasyczny) i Poland Open kobiet (Warszawa)

21-31 Łucznicza GP ISSF - skeet, trap (Ałmaty/Kazachstan)

23-24 Rajd Roma Capitale - el. samochodowych ME (Włochy)

23-30 Żeglarskie MŚJ klasy ILCA 6 (Shoreacres/Stany Zjednoczone)

24 Formuła 1 GP Francji (Le Castellet)

26-30 Wyścig kolarski Dookoła Mazowsza

26-31 MŚ w kajakarstwie górskim (Augsburg/Niemcy)

26.07-8.08 Olimpiada Szachowa (miejsce do ustalenia)

27 Speedway of Nations na żużlu - 1. półfinał (Esbjerg, Dania)

27-31 Wioślarskie młodzieżowe MŚ i MŚ juniorów (Varese/Włochy)

29.07-6.08 Żeglarskie MŚ klasy 29er (El Balis/Hiszpania)

28 Speedway of Nations na żużlu - 2. półfinał (Esbjerg, Dania)

29 Speedway of Nations na żużlu - finał U-21 (Esbjerg, Dania)

30 Speedway of Nations na żużlu - finał (Esbjerg, Dania)

30 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Szanghaj/Chiny)

30 Wyścig kolarski Clasica San Sebastian (Hiszpania)

30-31 MP w triathlonie na dystansie sprint Elita (prawdopodobnie Kraków)

30.07-5.08 Wyścig kolarski Tour de Pologne

30.07-5.08 Żeglarskie MŚ klasy Optimist (Sonderborg/Dania)

31 Formuła 1 GP Węgier (Budapeszt)

31 Wyścig kolarski Puchar MON

31.07-7.08 Żeglarskie MŚJ klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Como/Włochy)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - sierpień

do 5 Wyścig kolarski Tour de Pologne

do 5 Żeglarskie MŚ klasy Optimist (Sonderborg/Dania)

do 6 Żeglarskie MŚ klasy 29er (El Balis/Hiszpania)

do 7 Żeglarskie MŚJ klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Como/Włochy)

do 8 Olimpiada Szachowa (miejsce do ustalenia)

1-8 MŚ w strzelectwie - ruchoma tarcza (Chateauroux/Francja)

3-7 MŚ w kajakarstwie (Halifax/Kanada)

4-6 Rajd Rzeszowski - el. samochodowych MP

4-7 Rajd Finlandii - el. samochodowych MŚ

5-13 Żeglarskie MŚJ klasy 420 (Balatonfured/Węgry)

6 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Chiny)

6-14 MŚ seniorów - skoki, ujeżdżenie, woltyżerka, paraujeżdżenie (Herning/Dania)

7 Motocyklowa GP Wielkiej Brytanii (Silverstone)

7-13 Wyścig kolarski Benelux Tour (Belgia/Holandia)

7-14 MŚ w judo (Taszkent/Uzbekistan)

8-11 Turniej golfowy BMW PGA Championship (Surrey/Anglia)

10 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Monako)

11-14 ME w gimnastyce sportowej kobiet (Monachium/Niemcy)

11-21 ME w pływaniu (Rzym/Włochy)

11-21 ME w siatkówce plażowej (Monachium/Niemcy)

11-21 ME w tenisie stołowym (Monachium/Niemcy)

12-14 ME w triathlonie standard Elita i sztafety Elita (Monachium/Niemcy)

12-14 Wioślarskie ME (Monachium/Niemcy)

13 Żużlowa GP (Cardiff/W. Brytania)

14 Żużlowa SGP2 (MŚJ) (Cardiff/W. Brytania)

14-21 ME w pięcioboju nowoczesnym (Szekesfehervar/Węgry)

14-21 Żeglarskie MŚJ klasy 470 (Tihany/Węgry)

15-20 Turniej kw. do ME 2023 mężczyzn w hokeju na trawie z udziałem

reprezentacji Polski (Ourense/Francja)

15-21 Lekkoatletyczne ME (Monachium/Niemcy)

15-21 Żeglarskie ME klasy Finn (Kilonia/Niemcy)

15-30 ME w strzelectwie - karabin, pistolet, skeet, trap, ruchoma tarcza (Moskwa/Rosja)

17-21 Jeździeckie MP w skokach (Wierzbna)

18-21 el. samochodowych mistrzostw świata (miejsce do ustalenia)

18-21 ME w gimnastyce sportowej mężczyzn (Monachium/Niemcy)

19.08-11.09 Wyścig kolarski Vuelta a Espana

20-31 Indywidualne ME kobiet w szachach (Praga/Czechy)

21 Motocyklowa GP Austrii (Spielberg)

21 Wyścig kolarski Memoriał Henryka Łasaka

21 Wyścig kolarski Cyclassics Hamburg

21 MP w triathlonie na dystansie standard Elity (miejsce do ustalenia)

21-28 MŚ w badmintonie (Japonia)

21-28 Żeglarskie MMŚ klas ILCA 7 i ILCA 6 (Vilamoura/Portugalia)

22 Wyścig kolarski Puchar Uzdrowisk Karpackich

22-27 Turniej kw. do ME 2023 kobiet w hokeju na trawie z udziałem

reprezentacji Polski (Dublin/Irlandia)

22-28 MŚ juniorów w pływaniu (Kazań/Rosja)

22-28 Żeglarskie MMŚ klasy iQFoil (Silvaplana/Szwajcaria)

24-28 MŚ w kolarstwie górskim (Les Gets/Francja)

24-28 MŚ kadetów w judo (Sarajewo/Bośnia i Hercegowina)

26 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Lozanna/Szwajcaria)

26.08-11.09 MŚ siatkarzy (Rosja)

27 Żużlowa GP (Wrocław)

27-28 MP seniorów - łuk klasyczny (Dobrcz)

27-28 Rajd Czech Barum Zlin - el. samochodowych ME

28 Formuła 1 GP Belgii (Stavelot)

28 Wyścig kolarski Bretagne Classic - Ouest France

29.08-11.09 Turniej tenisowy US Open (Nowy Jork/USA)

31.08-4.09 Jeździeckie MP w ujeżdżeniu (Wierzbna)

31.08-5.09 Żeglarskie MŚ klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Halifax/Kanada)

31.08-8.09 Żeglarskie MŚ klasy Formuła Kite (Chiny)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - wrzesień

do 4 Jeździeckie MP w ujeżdżeniu (Wierzbna)

do 5 Żeglarskie MŚ klas 49er, 49erFX i Nacra 17 (Halifax/Kanada)

do 8 Żeglarskie MŚ klasy Formuła Kite (Chiny)

do 11 Vuelta a Espana

do 11 Turniej tenisowy US Open (Nowy Jork/USA)

do 11 MŚ siatkarzy (Rosja)

1 el. MŚ w piłce nożnej kobiety: Albania - Polska

1-4 ME juniorów w judo (Praga/Czechy)

1-18 ME koszykarzy z udziałem Polski (Praga, Tbilisi, Mediolan, Kolonia, Berlin)

2 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Bruksela/Belgia)

3-4 Wioślarskie MME (Hazewinkel/Belgia)

4 Formuła 1 GP Holandii (Zandvoort)

4 Motocyklowa GP San Marino i Wybrzeża Rimini (Misano Adriatico/Włochy)

4 Memoriał Kamili Skolimowskiej (Chorzów)

6 el. MŚ w piłce nożnej kobiety: Polska - Kosowo

6-11 MŚ kadetek i juniorek w boksie (Gliwice)

6-17 Łucznicza GP ISSF - skeet, trap (Konya/Turcja)

7-8 Lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi (Zurych/Szwajcaria)

7-11 MŚ weteranów w judo (Kraków)

8-11 Rajd Grecji - el. samochodowych MŚ

8-11 Żeglarskie MP klas olimpijskich cz. 1 (Gdańsk Górki Zachodnie)

9 Wyścig kolarski Grand Prix Quebecu (Kanada)

9-10 Rajd Śląska - el. samochodowych MP

10 Żużlowa GP (Vojens/Dania)

10-11 MP - łuki bloczkowe (Police)

10-18 MŚ w zapasach (Belgrad/Serbia)

10-18 Żeglarskie ME klasy 470 (Cesme/Turcja)

10-25 Igrzyska Azjatyckie (Hangzhou/Chiny)

11 Wyścig kolarski Grand Prix Montrealu (Kanada)

11 Formuła 1 GP Włoch (Monza)

14-18 Jeździeckie MŚ seniorów WKKW (Pratoni del Vivaro/Włochy)

14-18 MŚ w gimnastyce artystycznej (Sofia/Bułgaria)

15-17 MP kobiet i mężczyzn w strzelectwie - karabin, pistolet (Wrocław)

15-17 MP kobiet i mężczyzn w strzelectwie - skeet, trap (Poznań)

15-18 MŚ w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi (Le Pin au Haras/Francja)

16-18 GP w judo (Zagrzeb/Chorwacja)

16-25 MŚ juniorów i kadetów w kickboxingu (Dublin/Irlandia)

17 Żużlowa GP (Malilla/Szwecja)

18 Motocyklowa GP Aragonii (Alcaniz/Hiszpania)

18-25 Wioślarskie MŚ (Racice/Czechy)

18-25 MŚ w kolarstwie (Wollongong/Australia)

21-25 MŚ w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi (Pratoni del Vivaro/Włochy)

22 Piłkarska Liga Narodów - 5. kolejka, m.in. Polska - Holandia (20.45)

22-25 Żeglarskie MP klas olimpijskich cz. 2 (Gdańsk Górki Zachodnie)

22-27 Piłkarska LN - kolejki 5-6

23.09-1.10 MŚ koszykarek (Sydney/Australia)

23.09-15.10 MŚ siatkarek (Holandia, Polska)

25 Piłkarska Liga Narodów - 6. kolejka, m.in. Walia - Polska (20.45)

25 Motocyklowa GP Japonii (Motegi)

25 Formuła 1 GP Rosji (Soczi)

26.09-2.10 Żeglarskie ME klasy Formuła Kite (Nafpaktos/Grecja)

27.09-10.10 MŚ w strzelectwie - skeet, trap (Osijek/Chorwacja)

30 Żużlowa SGP2 (MŚJ) (Toruń)

29.09-2.10 Rajd Nowej Zelandii - el. samochodowych MŚ

30.09-1.10 Rajd Wisły - el. samochodowych MP

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - październik

do 1 Rajd Wisły - el. samochodowych MP

do 1 MŚ koszykarek (Sydney/Australia)

do 2 Rajd Nowej Zelandii - el. samochodowych MŚ

do 2 Żeglarskie ME klasy Formuła Kite (Nafpaktos/Grecja)

do 10 MŚ w strzelectwie - skeet, trap (Osijek/Chorwacja)

do 15 MŚ siatkarek (Holandia, Polska)

1 Żużlowa GP (Toruń)

2 Motocyklowa GP Tajlandii (Buriram)

2 Formuła 1 GP Singapuru (Singapur)

2-9 MŚ juniorów w pięcioboju nowoczesnym (Zielona Góra)

8 Wyścig kolarski Il Lombardia (Włochy)

9 Formuła 1 GP Japonii (Suzuka)

10-17 Żeglarskie MŚ klasy ILCA 6 (Qingdao/Chiny)

11-16 MMP w boksie (miejsce do ustalenia)

12-16 MŚ w kolarstwie torowym (Saint-Quentin-en-Yvelines/Francja)

12-25 MŚ w strzelectwie - karabin, pistolet (Kair/Egipt)

13-18 Wyścig kolarski Tour of Guangxi (Chiny)

15 ME drużyn mieszanych w judo (Miluza/Francja)

15-22 Żeglarskie MŚ klasy iQFoil (Brest/Francja)

16 Motocyklowa GP Australii (Phillip Island)

20-23 Rajd Hiszpanii/Katalonii - el. samochodowych MŚ

21-23 Grand Slam w judo (Abu Zabi/ZEA)

21-23 Rajd Koszyc - el. samochodowych MP

21-29 Żeglarskie MŚ klasy 470 (Sedot Jam/Izrael)

23 Motocyklowa GP Malezji (Sepang)

23 Formuła 1 GP USA (Austin)

29.10-5.11 Żeglarskie MEJ klasy iQFoil (Brest/Francja)

29.10-6.11 MŚ w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn (Liverpool/W.Brytania)

30 Formuła 1 GP Meksyku (Meksyk)

Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - listopad

listopad MŚ w podnoszeniu ciężarów (Chiny/Chongqing)

do 5 Żeglarskie MEJ klasy iQFoil (Brest/Francja)

do 6 MŚ w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn (Liverpool/W.Brytania)

4 Finałowa runda MŚ w triathlonie (Abu Zabi/Zjednoczone Emiraty Arabskie)

4-6 Grand Slam w judo (Baku/Azerbejdżan)

4-20 ME kobiet (Słowenia, Czarnogóra, Macedonia)

5 Żużlowa GP (Oceania/miejsce do ustalenia)

6 Motocyklowa GP Walencji (Cheste/Hiszpania)

10-13 Rajd Japonii - el. samochodowych mistrzostw świata

11-13 MP kobiet w gimnastyce artystycznej (miejsce do ustalenia)

11-20 ME w kickboxingu (Antalya/Turcja)

13 Formuła 1 GP Brazylii (Sao Paulo)

14-21 Żeglarskie ME klas ILCA 7 i ILCA 6 (Hyeres/Francja)

16-19 MŚ w skokach na trampolinie, ścieżce i na podwójnej mini trampolinie

(Sofia/Bułgaria)

17-20 Turniej golfowy DP World Tour Championship (Dubaj)

20 Formuła 1 GP Abu Zabi (Abu Zabi/Zjednoczone Emiraty Arabskie)

21.11-18.12 Piłkarskie MŚ (Katar)

24 el. ME koszykarek Polska - Słowenia

25-27 Grand Slam w judo (Tokio/Japonia)

27 el. ME koszykarek Albania - Polska



Sport w 2022 roku. Kalendarz wydarzeń - grudzień

do 18 Piłkarskie MŚ (Katar)

1-4 MP w boksie (miejsce do ustalenia)

5-11 MŚ juniorów i kadetów w tenisie stołowym (miejsce do ustalenia)

14-18 World Tour Finals w badmintonie (miejsce do ustalenia)

