Sportowe prezenty na komunię dla chłopców i dziewczynek. Nie tylko rowery

Sportowe prezenty na komunię warto wybrać pod kątem zainteresowań obdarowywanego chłopca lub dziewczynki. Dlatego, by nie zmarnować pieniędzy, warto wcześniej sprawdzić, jaki sport dziecko uprawia lub którą z dyscyplin ogląda z wypiekami na twarzy. Sportowe prezenty na komunię to również świetny sposób, by rozpalić w nim nową pasję. Sportowe prezenty na komunię: Co kupić?

Sportowe prezenty na komunię: Smartwatche

Pozostając w klimacie tradycji kupowania dzieciom zegarków na komunię, do dyspozycji na rynku dostępna jest spora liczba smartwatchy. Te sportowe prezenty na komunię prześcigają się w proponowanych opcjach. Wśród smartwatchy na komunię znajdziemy więc zegarki z funkcjami takimi jak wyznaczanie bezpiecznego obszaru dla dziecka, nagrywanie rozmów głosowych, odtworzenie tras czy pomiar temperatury ciała.

Reklama

Sportowe prezenty na komunię w postaci smartwatchy to wydatek rozpoczynający się od 200 zł. Najtańsze zegarki mają jednak ograniczoną liczbę funkcji oraz słabszej jakości wyświetlacze. Średnia cena smartwatcha dla dziecka na komunię to ponad 300 zł, natomiast za niemal pół tysiąca dziecko dostanie prezent z wyższej półki.

Sportowy prezent na komunię dla chłopca? Oficjalna piłka MŚ w Katarze

Idealny sportowy prezent na komunię dla chłopca, który kocha piłkę nożną, to "Al Rihla". Tak nazywa się oficjalna piłka Mistrzostw Świata w Katarze, co w języku arabskim oznacza podróż. Piłkę zaprojektowała firma Adidas i jak to zwykle bywa przy wielkich piłkarskich imprezach, każdy chłopiec marzy, by mieć piłkę, którą grają ulubieni sportowcy.

Sportowy prezent na komunię dla chłopca w postaci oficjalnej piłki Mundialu to maksymalny wydatek rzędu 649 zł. Taka cena widnieje na oficjalnej stronie sklepu za egzemplarz piłki AL RIHLA PRO BALL. Z kolei o 400 zł mniej przyjdzie zapłacić za egzemplarz AL RIHLA COMPETITION BALL. Ten sportowy prezent na komunię kosztuje 249 zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katar 2022. Tak wygląda oficjalna piłka tegorocznych MŚ. WIDEO © 2022 Associated Press

Sportowe prezenty. Rower plus zestaw bezpieczeństwa

Sportowe prezenty na komunię to rowery, które w maju znikają ze sklepów jak świeże bułeczki. Komunia to świetna okazja, by w dziecku rozpalić miłość do kolarstwa. Dlatego warto zastanowić się, jaki rower dla dziecka będzie najlepszy. Popularne rowery MTB świetnie sprawdzą się na kamienistych, błotnistych górskich trasach.

Jeżeli chcemy, by dziecko nauczyło się jeździć na szosie lub gravelu, warto postawić na rower szosowy. Sportowe prezenty na komunię dla dzieci, które uwielbiają szaleć w skateparkach i uczyć się trików, to naturalnie rowery BMX. Bez względu na to, na co się zdecydujemy, każdemu zakupowi roweru dla dziecka powinien towarzyszyć zakup dobranego kasku.

Ile kosztuje rower dla dziecka na komunię? Wszystko zależy od jego rodzaju, wielkości ramy i kół oraz przeznaczenia. Tego typu sportowe prezenty, które gwarantują również bezpieczeństwo, zaczynają się od około tysiąca złotych. Dziecięcy kask rowerowy to wydatek rzędu minimum 100 zł.

Personalizowany prezent na komunię: Koszulka ukochanego klubu

Sympatię dziecka i niezapomniane wspomnienia na pewno zagwarantuje koszulka ukochanego klubu. Jak nie trudno się domyślić, niezwykle popularne są obecnie koszulki tegorocznych finalistów Ligi Mistrzów. Sportowe prezenty na komunię to nie mały wydatek - oficjalna koszulka Liverpoolu dla dziecka to wydatek niemal 300 zł. Za koszulkę drugie finalisty, Realu Madryt, trzeba wyłożyć 280 zł.

Oprócz oficjalnych koszulek z nazwiskiem ulubionego piłkarza, na rynku nie brakuje ofert koszulek z nadrukiem. W przystępnej cenie można zamówić koszulkę z imieniem dziecka. Oczywiście personalizowane, sportowe prezenty na komunię to niewyczerpany repertuar możliwości. Wdzięczność dziecka na pewno da bilet na mecz ukochanego klubu lub zwiedzanie stadionu, co często oferują wielkie kluby.

Zdjęcie Sportowe prezenty na komunię to chociażby koszulka ukochanego klubu. Na zdjęciu tegoroczny finalista Ligi Mistrzów, Virgil van Dijk. / Andrew Powell / Contributor / Getty Images

Sportowe prezenty na komunię: Aktywna zabawa

Dobrą informacją dla rodziców chrzestnych, którzy kupują sportowe prezenty na komunię jest fakt, że ograniczenia obowiązują tylko możliwości portfela. Ciekawym pomysłem może być na przykład stół do piłkarzyków. Ten zadba o rodzinną zabawę. Cena stołu do piłkarzyków to wydatek kilkuset złotych. Jeżeli dziecko kocha ping-pong, warto zainwestować w stół do ping-ponga, którego ceny zaczynają się od tysiąca złotych.

Pomimo że zima już za pasem, to młodego miłośnika narciarstwa na pewno ucieszy zestaw zjazdowy. Koszt nart zjazdowych plus butów to wydatek około tysiąca złotych. To jednak sportowe prezenty na komunię dla dzieci, które będą zdolne poczekać na otwarcie stoków. Mniej oryginalny prezent, ale za to zachęcający do aktywnej zabawy, to rolki. Warto jednak pamiętać, że na rynku znajdziemy rolki do uprawiania slalomu. Ich cena, w zależności od modelu, to minimum 700 zł.