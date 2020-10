Sportowcy wspierani przez PKN Orlen apelują o noszenie maseczek i zachowywanie dystansu. W akcję zaangażowało się blisko 50 zawodników różnych dyscyplin. Jak podkreślił płocki koncern, inicjatywa wpisuje się w jego działania związane z walką z pandemią koronawirusa.

"Nośmy maseczki, zachowajmy dystans! - apelują sportowcy wspierani przez PKN Orlen" - oznajmiła spółka w środowym komunikacie. W informacji tej podkreślono, że "akcja zawodników wpisuje się w działania koncernu związane z walką z pandemią COVID-19".



Jak podał PKN Orlen, w inicjatywę "zaangażowało się blisko 50 sportowców wspieranych przez koncern", m.in.: mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, kierowca F1 i DTM Robert Kubica, a także lekkoatletki - Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic oraz cały zespół siatkarzy VERVA Warszawa Orlen Paliwa. Spółka wyjaśniła, iż akcja polega na promowaniu zasad wynikających z obecnego reżimu sanitarnego przy wykorzystaniu własnych kanałów w mediach społecznościowych.



Członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu Adam Burak przypomniał, że sportowcy wspierani przez koncern "to kilkudziesięciu mistrzów, którzy zdobywają tytuły na najważniejszych światowych arenach". "To również grupa osób z charakterem ukształtowanym przez lata wyzwań, treningów oraz licznych wyrzeczeń w drodze na sam szczyt. Dzisiaj te cechy nie tylko pomagają im w walce z pandemią, ale pozwalają promować w całym polskim społeczeństwie zdrowe i odpowiedzialne zachowania" - podkreślił Burak, cytowany w środowym komunikacie płockiego koncernu.



Robert Kubica, zawodnik Orlen Team, zwrócił uwagę, iż jego starty w F1 i DTM mogą odbywać się "tylko dzięki przestrzeganiu bardzo restrykcyjnych zasad sanitarnych". "Maska oraz dystans społeczny chronią nas i naszych bliskich przed zachorowaniem, obecnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez nich" - zaznaczył Kubica.



PKN Orlen przypomniał, że już na początku pandemii przeznaczył ponad 100 mln zł na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a wsparcie rzeczowe i finansowe przekazywane było w szczególności służbom medycznym oraz mundurowym, zaangażowanym w ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup m.in. środków ochrony indywidualnej, w tym masek, rękawiczek, kombinezonów oraz gogli, a także sprzętu medycznego.



Jak dodał płocki koncern, pomoc otrzymał również personel i podopieczni Domów Pomocy Społecznej. "PKN Orlen przekazał 21 najbardziej potrzebującym placówkom z całej Polski maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni" - wspomniała spółka.



Koncern zwrócił też uwagę, że dodatkowo Fundacja Orlen wspierała szpitale w całej Polsce, zajmujące się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób, przy czym za otrzymane darowizny placówki m.in. poszerzyły bazę laboratoryjną, zakupiły karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.



PKN Orlen podkreślił, iż na początku pandemii koronawirusa jego spółka zależna Orlen Oil "błyskawicznie, bo w ciągu 10 dni, przestawiła linie produkujące płyn do spryskiwaczy i w trybie ciągłym rozpoczęła wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk" - płyn ten był przekazywany "na potrzeby służby zdrowia i służb mundurowych, a także do sprzedaży detalicznej".

Zdjęcie Justyna Święty-Ersetic / AFP

