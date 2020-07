Sportowcy przyjeżdżający na zawody na terenie Wielkiej Brytanii będą zwolnieni z obowiązku 14-dniowej kwarantanny - poinformował Departament Kultury, Mediów i Sportu. Przepisy dotyczą także osób związanych z produkcją telewizyjną i filmową.

Już w piątek ogłoszono, że przyjeżdżający na Wyspy obywatele kilkudziesięciu krajów nie będą musieli przechodzić kwarantanny, jednak na liście zabrakło np. Stanów Zjednoczonych. Przyjezdnych z USA obowiązywać będą inne procedury.

"Zwolnione z kwarantanny osoby będą mieszkać i pracować w "bańkach" za zamkniętymi drzwiami" - napisano w komunikacie resortu.



Te decyzje pomogą w organizacji na przykład dwóch wyścigów Formuły 1, zaplanowanych na 2 i 9 sierpnia w Silverstone. Przysłużą się również golfistom, krykiecistom, snookerzystom czy jeźdźcom, a ponadto powinny umożliwić przyjazd piłkarzom Realu Madryt na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City.



"To oznacza, że brytyjski sport letni wraca" - skomentował sekretarz kultury Oliver Dowden.

