Sportowcy na czele z Kamilem Glikiem chętnie włączyli się do akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Fundacji JSW "Stop hejtowi! Nie oczerniaj górnika!". Akcja ma na celu zmianę postaw wobec mieszkańców Górnego Śląska w obliczu koronawirusa.

Organizatorzy wyjątkowej akcji pod hasłem "Stop hejtowi! Nie oczerniaj górnika!" chcą zwrócić uwagę na problem stosunku społeczeństwa do mieszkańców Górnego Śląska oraz przedstawicieli górnictwa w obliczu koronawirusa.

W ramach kampanii rozwieszane są plakaty, a do promocji hasła włączyły się między innymi gwiazdy sportu.

Ambasadorem i promotorem hasła został z pochodzenia jastrzębianin Kamil Glik.

"Praca w kopalni jest bardzo trudna. Poradzić sobie z hejtem jest jeszcze trudniej. Śląsk to nie tylko górnicy. To także ich żony, rodziny, bliscy i znajomi. Wspólnie okażmy im wsparcie" - napisała z kolei na swoim Instagramie Justyna Święty-Ersetic, która również przyłączyła się do akcji.

Akcja ma skłonić społeczeństwo do zaprzestania kierowania negatywnych emocji względem mieszkańców regionu, w którym aktualnie jest najwięcej zachorowań na wirusa. Przejawy agresji nie dotyczą już jedynie dyskryminacji w sieci.

Łącznie w województwie śląskim do tej pory zanotowano ponad 11,5 tysiąca zakażeń, z czego zmarło 288 osób. Sporą grupą są właśnie górnicy, wobec licznych testów przeprowadzanych w kopalniach.