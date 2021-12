Sportowcy pomagają na granicy. "Przede wszystkim jesteśmy żołnierzami"

- Zgłosiłem się, bo jestem żołnierzem Wojska Polskiego i jest to dla mnie obowiązek - mówi Tadeusz Michalik, brązowy medalista olimpijski z Tokio i członek Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, który wraz z kilkoma innymi sportowcami-żołnierzami udał się na granicę polsko-białoruską, by wspierać służby mundurowe.



Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające pobyt ochotników przy granicy. Sportowcy pomagali swoim kolegom z wojska w pracach porządkowych i organizacyjnych.



Krzewina to specjalista od biegów na 400 metrów, Szyszkowski i Bukowiecki to kulomioci, Jaszczuk to specjalista od skoku w dal, natomiast Tadeusz Michalik to medalista olimpijski w Tokio w zapasach. Cała piątka służy w Wojsku Polskim i teraz miała okazję pomocy kolegom na granicy polsko-białoruskiej.



To już kolejna grupa sportowców-żołnierzy, którzy zostali zaangażowani w pomoc służbom mundurowym na granicy. W pierwszej turze byli to marynarz Patryk Dobek, szeregowa Alicja Tchórz i kapral Paweł Wojciechowski, zaangażowani w pomoc w okolicach podlaskiej Kuźnicy Białostockiej.