Sportowcy polegli przez rok wojny w Ukrainie. "Nie zapomnimy i nie wybaczymy"

Gdy rozpoczęła się rosyjska, niczym niesprowokowana agresja na Ukrainę, setki tysięcy obywateli napadniętego kraju opuściły swe gospodarstwa domowe, wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Byli też tacy, jak bokserzy Wasyl Łomaczenko czy Ołeksandr Usyk, którzy udali się w przeciwnym kierunku - na front. Niebawem zapadło decyzja, że pięściarze bardziej niż w okopach przydadzą się, gdy będą robili to co kochają, czyli uprawiali sport i sprawiali, by o sprawie ukraińskiej było na świecie głośno. Byli też tacy, którzy mieli mniej szczęścia i oddali życie za ojczyznę. Ponad 230 sportowców zginęło podczas bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę.