Sport zawodowy a pieniądze tematem na I Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki

- Chcemy zbudować trwałe relacje biznesowe oraz na nowo spojrzeć na świat sportu i turystyki. Chcemy rozpocząć dyskusję w przestrzeni publicznej na temat roli sportu w społeczeństwie, polityce i gospodarce - powiedziała Marta Szymoniak, prezes Fundacji Gateway 4.0, organizatora Kongresu.

Ambicje pomysłodawców EKSiT oddaje liczba tematów ujęta w ramach bloku o sporcie i pieniądzach. Poglądy wymieni kilkudziesięciu ekspertów. Porozmawiają m.in. o tym jak zbudować klub sportowy, o roli państwa w rozwoju sportu zawodowego, i o lidze od kuchni, czyli o tym jak stworzyć i sprzedać dobry produkt.

- Jest to dla mnie niezwykle interesujący panel i będę chciał podzielić się niuansami dotyczącymi rozwoju ligi zawodowej. Stosunkowo młodej, bo mamy ledwie sześć lat - powiedział Piotr Należyty, prezes Superligi sp. z o.o. - Jestem ogromnym zwolennikiem podobnych wydarzeń, bo rozmowa, wymiana doświadczeń inspiruje. Tak było w PGNiG Superlidze, bo my także uczyliśmy się niuansów.

Interesująco zapowiadają się panele poświęcone roli mediów, a także budowaniu marki osobistej w sporcie. Z jednej strony nowe media dają zawodowym sportowcom pole do rozwoju kariery, ale z drugiej mogą nieść zagrożenia wizerunku. W tej części głos zabierze lekkoatletka, Maria Andrejczyk.

- Wierzę, że udział w Kongresie pozwoli mi zdobyć wiedzę, którą efektywnie wykorzystam w swojej karierze oraz będę w stanie wesprzeć swoich znajomych ze środowiska sportowego. Zależy mi na poruszeniu tematów związanych z budowaniem konkretnego przekazu w social mediach, z autentycznością i kontaktem z kibicami - stwierdziła Andrejczyk.

Polska oszczepniczka osiągnęła sportowe szczyty, bo podczas ostatnich IO zdobyła srebrny medal. Koszt olimpijskich krążków będzie oceniony w kolejnym panelu. Poruszy on także problem codzienności związków sportowych w dyscyplinach olimpijskich. Głos zabiorą znamienici goście, m.in. Apoloniusz Tajner, były prezes PZN i Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA. Natomiast o początkach drogi do sukcesu, o szkoleniu młodzieży i wzorcach szkoleniowych będzie debatował Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej.

- To jest temat uniwersalny, dotyczy różnych dyscyplin i dzieci w wieku: 7, 8, 9 lat - powiedział Siódmiak. - Chciałbym również poruszyć temat odpływu dzieci od sportu po szkole podstawowej. Przejście do szkoły średniej wiąże się z tym, że bardzo dużo młodzieży po prostu przestaje uprawiać sport. Do tego dochodzą kwestie współpracy samorządów z klubami lokalnymi i placówkami oświatowymi oraz rola autorytetów, znanych sportowców, którzy mają wpływ na sport powszechny. Dzieciom trzeba coś ciekawego pokazać, żeby później zachęcić ich do aktywności.

Grupę najbardziej popularnych sportowców od lat tworzą piłkarze, a sport który uprawiają zdominował wiele innych dyscyplin. Siatkówka, koszykówka, czy piłka ręczna od dawna stoją w cieniu futbolu. Pytanie, czy w związku z tym trudniej im zdobyć kibiców i zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu innego niż piłka nożna. Z tym problemem zmierzą się m.in.: Piotr Gacek, wicemistrz świata w siatkówce, Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz., Marek Janicki, dyrektor biura ZPRP.

I edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki odbędzie się w Nosalowym Dworze w Zakopanem w dniach 18 - 20 października 2022 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongres-sbn.pl. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Gateway 4.0, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego.

