​Speed Chess Championship. Łatwy awans Nakamury do ćwierćfinału

Amerykanin Hikaru Nakamura pokonał Haika Martirosjana z Armenii 20:5 i awansował do ćwierćfinału szachowego turnieju online Speed Chess Championship Main Event. Jan-Krzysztof Duda swój mecz w 1/8 finału z Amerykaninem Fabiano Caruaną rozegra w niedzielę.

Urodzony w Japonii 32-letni Nakamura to dwukrotny triumfator cyklu Speed Chess Championship. W tegorocznym turnieju rozstawiony jest z numerem pierwszym jako lider światowego rankingu w grze błyskawicznej (przed mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem). 20-letni Martirosjan ma najniższy, 16. numer w stawce uczestników.

Faworyt od początku do końca dyktował swoje warunki. Po półtoragodzinnej serii partii pięciominutowych prowadził 6,5:0,5. W kolejnej godzinie gier trzyminutowych powiększył przewagę do 13:3, by w trwającej 30 minut rozgrywce w jednominutowych bulletach ustalić wynik meczu na 20:5.

W ćwierćfinale rywalem Nakamury będzie Rosjanin Władimir Fiedosiejew, który po najbardziej zaciętym meczu 1/8 finału nieoczekiwanie pokonał występującego pod flagą FIDE Irańczyka Alirezę Firouzję 15:14 po dogrywce.

W innych już rozegranych pojedynkach awansowali: Francuz Maxime Vachier-Lagrave (16,5:11,5 z Nihalem Sarinem z Indii), mistrz świata Norweg Magnus Carlsen (24:5 z Irańczykiem Parhamem Maghsoodloo), Amerykanin Wesley So (18:10 z Nodirbekiem Abdusattorowem z Uzbekistanu) oraz Lewon Aronian z Armenii (14:11 z Rosjaninem Janem Niepomniaszczym).

W niedzielę w siódmej parze 1/8 finału najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda spotka się z Amerykaninem Fabiano Caruaną.

Tegoroczna rywalizacja ma się zakończyć 13 grudnia.

Poszczególne mecze składają się z trwających 90 minut pojedynków w partiach błyskawicznych w tempie 5 minut plus 1 sekunda, 60 minut partii 3+1 oraz 30 minut tzw. bulletów 1+1.

W puli nagród jest 100 tys. dolarów. Zwycięzcy meczów 1/8 finału otrzymują 2 tysiące, a drugie 2 tys. dzielone jest między uczestników danego spotkania proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów. Podobnie w ćwierćfinale, gdzie suma nagród w meczu wynosi 6 tys., półfinale (12 tys.) i finale (20 tys.).

W tym roku odbywa się czwarta edycja Speed Chess Championship. W poprzednich triumfowali Carlsen (2017) oraz dwukrotnie Nakamura (2018, 2019).

