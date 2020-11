​Speed Chess Championship. Artiemjew ostatnim ćwierćfinalistą

Rosjanin Władisław Artiemjew pokonał Holendra Anisha Giriego 15,5:11,5 i jako ostatni awansował do czołówej ósemki szachowego turnieju online Speed Chess Championship Main Event. Reprezentant Polski Jan-Krzysztof Duda w ćwierćfinale zagra z Wesleyem So z USA.

Urodzony w Sankt Petersburgu 26-letni Giri (matka Rosjanka, ojciec Nepalczyk), w dzieciństwie mieszkający w Japonii i Rosji, a następnie w Holandii, którą reprezentuje od 15. roku życia, jest rozstawiony w turnieju z numerem 10. (24. w rankingu blitza FIDE).

Cztery lata młodszy Artiemjew, mistrz Europy w szachach błyskawicznych (2018) i klasycznych (2019), gra z "siódemką". Zalicza się do rosyjskiej czołówki w blitzu (11. w rankingu światowym). Aleksander Griszczuk nazwał go "Chuckiem Norrisem szachów" i liderem reprezentacji.

Młodszy i wyżej notowany z obydwu mówiących po rosyjsku poniedziałkowych przeciwników prowadził 5,5:3,5 po półtoragodzinnej serii pojedynków pięciominutowych. Po kolejnej godzinie, w której rozgrywano partie trzyminutowe, Giri zmniejszył straty do jednego punktu - było 9:8.

W trwającej 30 minut rywalizacji w jednominutowych bulletach nie było jednak wątpliwości, kto jest lepszy. Rosjanin wygrał tę część 6,5:3,5 i cały mecz 15,5:11,5.

Artiemjew jest ostatnim zawodnikiem, który awansował do ćwierćfinału, gdzie spotka się z mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem (numer 2). Pozostałe pary w tej fazie rywalizacji to: Maxime Vachier-Lagrave (Francja, 3) - Lewon Aronian (Armenia, 11), Hikaru Nakamura (USA, 1) - Władimir Fiedosiejew (Rosja, 9) oraz Wesley So (USA, 4) - Jan-Krzysztof Duda (5).

Polak w spektakularnym stylu wyeliminował w niedzielę innego Amerykanina, wicelidera światowego rankingu w szachach klasycznych, Fabiano Caruanę 17:9 (w bulletach 8:1). Jego mecz z So odbędzie się w czwartek.

Tegoroczna rywalizacja potrwa do 13 grudnia.

Poszczególne mecze składają się z trwających 90 minut pojedynków w partiach błyskawicznych w tempie 5 minut plus 1 sekunda, 60 minut partii 3+1 oraz 30 minut tzw. bulletów 1+1.

W puli nagród jest 100 tys. dolarów. Zwycięzcy meczów 1/8 finału otrzymują 2 tysiące, a drugie 2 tys. dzielone jest między uczestników danego spotkania proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów. Podobnie w ćwierćfinale, gdzie suma nagród w meczu wynosi 6 tys., półfinale (12 tys.) i finale (20 tys.).

W tym roku odbywa się czwarta edycja Speed Chess Championship. W poprzednich triumfowali Carlsen (2017) oraz dwukrotnie Nakamura (2018, 2019).

