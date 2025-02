Śmierć 29-letniego Polaka w Hiszpanii. Trwa dochodzenie

Jakub Organista był tym typem sportowca, który nie ograniczał się jedynie do jednej dyscypliny. Zdecydowanie najbardziej ciągnęło do jednak do sportów ekstremalnych. Był on instruktorem skoków spadochronowych, pilotem, a także kitesurferem. Ostatnie dni spędzał w Hiszpanii, gdzie wraz z kilkoma innymi osobami miał oddać kolejne w karierze skoki ze spadochronem. W poniedziałek 10 lutego w godzinach popołudniowych wraz z pozostałymi uczestnikami akcji oraz przedstawicielami firmy Skydive Spain zjawił się w umówionym miejscu w andaluzyjskim Bollullos de la Mitacion. Nikt nie mógł się jednak spodziewać, że dobra zabawa wkrótce zamieni się w prawdziwy koszmar.