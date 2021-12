Odwołanie ubiegłorocznej edycji było wydarzeniem bez precedensu, gdyż pierwszym 76-letniej historii regat. Tegoroczna, choć odbywa się w ścisłym rygorze sanitarnym, też nie jest wolna od koronawirusa, m.in. w sobotę organizatorzy poinformowali, że wycofały się dwie załogi, m.in. na starcie zabraknie zaliczanego do faworytów jachtu Willow, należącego i dowodzonego przez Jima Cooneya.

Cooney przekazał, że trzech członków jego załogi miało pozytywny wynik testu na COVID-19 i ze względów bezpieczeństwa rezygnuje ze startu.

- Nie ma dobrego rozwiązania w tej sytuacji. Mam oczywiście +negatywną+ załogę gotową do rywalizacji, ale nie wiadomo, co będzie za dwa, trzy dni. Nie wolno mi nikogo narażać na niebezpieczeństwo, stąd decyzja, żeby się wycofać. Jako właściciel jednostki i jej kapitan ponoszę za to moralną odpowiedzialność - przekazał Cooney, który w 2019 roku był skipperem zwycięskiego "Comanche'a".

Jak przyznał, do debiutu w Sydney-Hobart palił się zwłaszcza jego młodszy syn Douglas.

- W poprzedniej edycji nie mógł startować, gdyż nie miał ukończonych 18 lat i sukces rodziny (w załodze byli też żona i starszy syna Cooneya - PAP) obserwował z lądu. Przed rokiem regaty odwołano, a teraz musimy się wycofać - nie krył zawodu Cooney.

Regaty Sydney - Hobart startują w Australii

Uroczysty start w porcie w Sydney zaplanowano na niedzielę na godz. 13 czasu lokalnego. Przed żeglarzami trasa długości 628 mil morskich (1170 km), prowadząca wzdłuż południowego wybrzeża stanu Nowa Południowa Walia, przez Cieśninę Bassa do stolicy Tasmanii - Hobart.

Australijskie Biuro Meteorologii szczególnie na początku wyścigu przewiduje trudne warunki, głównie silny wiatr, nie wyklucza też burzy na morzu.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race należą do elity pięciu najsłynniejszych profesjonalnych imprez w świecie, obok America's Cup, Volvo Ocean Race, Louis Vuitton Cup i Vendee Globe. To także jedyne regaty na tym szczeblu w formule PRO/AM (profesjonaliści/amatorzy).

Po raz pierwszy wyścig - organizowany przez Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania - odbył się w 1945 roku. Głównym trofeum jest Tattersall's Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych czynników. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.

