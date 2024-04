Słów Polaka słucha cały świat. Mówi o wielkim skandalu Chińczyków

Szef WADA znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w sobotę amerykański dziennik "New York Times" i niemiecka stacja ARD ujawniły, że 23 chińskich pływaków uzyskało pozytywny wynik testów na obecność zakazanej substancji w 2021 roku, tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

"Gdybyśmy mieli zbadać sprawę jeszcze raz, zrobilibyśmy to dokładnie tak samo" - zaznaczył prezydent WADA.

Według dochodzenia przeprowadzonego przez "New York Times" i ARD, 23 najlepszych chińskich pływaków na początku 2021 roku uzyskało pozytywny wynik testu na obecność trimetazydyny - substancji zakazanej od 2014 roku ze względu na działanie poprawiające krążenie krwi - wykrytej już wcześniej u chińskiego pływaka Suna Yanga i rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamiły Walijewej.

"Powiadomiona w czerwcu 2021 roku WADA nie była w stanie wysłać swoich specjalistów do Chin ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, zasięgnęła jednak opinii niezależnych ekspertów i zebrała dodatkowe informacje naukowe na temat trimetazydyny. Stwierdzono, że organizacja nie jest w stanie obalić możliwości, iż to skażona żywność jest powodem obecności trimetazydyny, w związku z czym powstrzymała się od odwoływania od decyzji o braku sankcji" - wyjaśniła WADA w opublikowanym w sobotę oświadczeniu, dotyczącym informacji podanych przez "New York Times" i ARD