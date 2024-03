Sławomir Nitras i Barbara Nowacka "uczą" WF-u. Zaskakujące nagranie z ministerstwa

Testy przeprowadzane w szkołach to działanie systemowe, wpisane do podstawy programowej. Badania zostały dobrane tak, aby były bezpieczne dla dzieci i można je było wykonać w każdych warunkach. Apeluję do rodziców, nauczycieli - pomóżcie nam zbadać kondycję dzieci i młodzieży po to, żebyśmy mogli skutecznie, jako państwo, pomóc im być sprawnymi ruchowo ludźmi

~ dodał minister sportu.