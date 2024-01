W pewnym momencie doszło do sceny, która sprawiła, że nawet piąty triumf w karierze Magnusa Carlsena stracił nieco blasku, bo uwagę skupili na sobie Polak Jan-Krzysztof Duda i Rosjanin Denis Chismatullin. Gdy rosyjski arcymistrz w fazie grupowej zawodów, przed jedną z partii, zaczął zbliżać się do stołu szachowego, przy którym już siedział urodzony w Krakowie sportowiec, wyciągnął do niego rękę na przywitanie, ale nasz as gestem uniesionej dłoni pokazał, że nie ma ochoty na taką serdeczność.