Skreślony działacz odsłania kulisy. Wielkie pieniądze w tle skandalu

- Pomiędzy mną a Polskim Związkiem Motorowym była niepisana, ustna umowa, że wraz z kolegą, który nie chce, by podawać jego nazwisko, otrzymamy po 50 tysięcy złotych. To była forma prowizji za sprzedaż praw reklamowych IMP na lata 2023 - 2025 wypłacana po każdych zawodach. Teraz już wiem, że nasza umowa nie zostanie zrealizowana. Część kibiców zapewne się z tego ucieszy, bo przecież Fiałkowski dostał po kieszeni - mówi Zbigniew Fiałkowski.

W klubach przeczytali i zrobili wielkie oczy

W klubach robią wielkie oczy po przeczytaniu tego fragmentu. Wielu działaczy odczytało to tak, że pan Fiałkowski za każdą rundę IMP miał dostać 50 tysięcy złotych od związku . Na dokładkę ta gaża miała wynikać z jakieś niepisanej, ustnej umowy. Źle to wszystko zabrzmiało.

50 tysięcy miało być wypłacone w ratach

50 tysięcy pan Fiałkowski miał mieć wypłacone w ciągu 3 lat , bo na tyle obowiązywał kontrakt zawarty z telewizją. Wypłata transzy miała być dokonywana po każdej rundzie, więc byłemu działaczowi zapłacono już dwie z dziewięciu rat. Jedną po zawodach IMP w Rzeszowie, drugą po rundzie IMP w Pile. Jeśli były one dzielone na równe części, to były członek GKSŻ mógł dostać nawet 11 tysięcy. Reszty już faktycznie nie otrzyma, bo umowa faktycznie była niepisana i wynikała jedynie z dobrej woli związku, który chciał nagrodzić panów za poświęcony czas i dobre efekty pracy.

Zasadniczo jednak wygląda to tak, że strona negocjująca w czyimś imieniu kontrakt ustala swoją prowizję przed wykonaniem zadania , a nie po fakcie. W PGE Ekstralidze jest przykładowo tak, że prezes Wojciech Stępniewski i jego zastępca Ryszard Kowalski, choć od pewnego czasu sami negocjują telewizyjne umowy, w ogóle nie dostają żadnej prowizji. Mają po prostu stałe miesięczne gaże i to wszystko.

PZM musi zapłacić odszkodowanie za finał

Wróćmy jednak do pana Fiałkowskiego, który przyznaje, że teraz jego umowa na wypłatę prowizji nie zostanie już zrealizowana. Jak wspomnieliśmy, dwie raty miał otrzymać, a co do reszty, to trudno się w ogóle dziwić, że PZM zamroził wypłatę. W końcu Canal+ po skandalu w Krośnie wystąpił o odszkodowanie do związku za poniesione straty wizerunkowe i finansowe. Finalnie uszczupliło to kontrakt o blisko 183 tysięcy złotych.