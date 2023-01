Rok 2022 jak każdy parzysty obfitował w mistrzowskie imprezy sportowe. Były zimowe igrzyska olimpijskie, piłkarski mundial, mistrzostwa świata w lekkoatletyce i siatkówce, mistrzostwa Europy w koszykówce. Sypnęło polskimi medalami polskich przedstawicieli królowej sportu, którą jest lekkoatletyka, ale chyba królową polskiego sportu w 2022 r. była Iga Świątek, która wygrała dwa tenisowe turnieje Wielkiego Szlema, objęła prowadzenie w turnieju WTA i nie oddała go do dziś. Zapraszamy na krótkie kalendarium polskich sukcesów w 2022 r., życząc państwu i sobie, by 2023 r. był przynajmniej równie udany.

STYCZEŃ - SPORTY MOTOROWE

Kamil Wiśniewski - 3. miejsce w quadach w Rajdzie Dakar, który odbył się tym razem w Arabii Saudyjskiej.

LUTY - SPORTY ZIMOWE

Miesiąc minął pod znakiem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Jedyny medal dla Polski zdobył Dawid Kubacki - brąz w skokach narciarskich.

MARZEC - LEKKOATLETYKA

W halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie Adrianna Sułek zdobyła srebrny medal w pięcioboju, a sztafeta 4x400m (skład Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka i Justyna Święty-Ersetic) medal brązowy.

KWIECIEŃ - TENIS

Iga Świątek wygrały turnieje w Miami i Stuttgarcie, w efekcie czego objęła prowadzenie w rankingu WTA. Hubert Hurkacz triumfował w deblowym turnieju w Miami.

MAJ - SIATKÓWKA

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle drugi raz z rzędu wygrali Ligę Mistrzów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle / CEV / materiały prasowe

CZERWIEC - PŁYWANIE

Na mistrzostwach świata w pływaniu w Budapeszcie, Katarzyna Wasick zdobył srebrny medal na 50 metrów stylem dowolnym. Ksawery Masiuk z kolei brąz na 50 metrów stylem grzbietowym.

Łomża Vive Kielce jest druga w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych, a także, "last but not least", Iga Świątek wygrywa turniej wielkoszlemowy na kortach Roland Garros.

LIPIEC - LEKKOATLETYKA i RUGBY

Sypnęło medalami na mistrzostwach świata w lekkoatletyce w amerykańskim Eugene.

Paweł Fajdek został po raz piąty w karierze złotym medalistą mistrzostw świata w rzucie młotem. Drugi był Wojciech Nowicki.

Z dwoma srebrnymi medalami mistrzostw świata wróciła do kraju Katarzyna Zdziebło - chód na 20 i 35 km.

Polskie rugbistki zdobyły złoty medal mistrzostw Europy w 7-osobowej odmianie tej gry na stadionie Wisły w Krakowie.

SIERPIEŃ - LEKKOATLETYKA

Sypnęło medalami na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium. Aleksandra Lisowska była najlepsza w maratonie, Wojciech Nowicki w rzucie młotem, a Pia Skrzyszowska w bieg na 100m przez płotki. Poza tym było jeszcze aż 11 medali z mniej cennego od złota kruszcu.

WRZESIEŃ - SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA, ŻUŻEL I TENIS

Dzielnie walczyli przedstawiciele gier zespołowych. Siatkarze zdobyli srebrny medal mistrzostw świata w katowickim Spodku, a koszykarze zakończyli mistrzostwa Europy na czwartym miejscu - to ich najlepszy wynik od półwiecza.

Bartosz Zmarzlik zdobył trzeci w karierze tytuł mistrza świata na żużlu, a Iga Świątek wygrała drugi wielkoszlemowy turniej w 2022 r. Tym razem wygrała US Open.

PAŹDZIERNIK - STRZELECTWO

Dawid Kubacki najlepszy w cyklu Letniego Grand Prix. Tomasz Bartnik i Karolina Kowalczyk mistrzami świata w mikście w karabinie sportowym 300 metrów. Bartnik przywiózł jeszcze trzy, a Kowalczyk dwa medale mistrzostw świata w strzelectwie z Egiptu.

Jerzy Mielewski typuje dziesiątkę w 88. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

LISTOPAD - SPORTY ZIMOWE

Medalista olimpijski, Dawid Kubacki odniósł podwójne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Wiśle. Natalia Maliszewska była druga w zawodach Pucharu Świata w short tracku Salt Lake City.

GRUDZIEŃ - PIŁKA NOŻNA

Ostatni miesiąc w roku stał pod znakiem piłkarskiego mundialu. Jeśli nawet uznamy, że polscy piłkarze odnieśli sukces, po 36 latach przerwy wychodząc z grupy eliminacyjnej, to zaraz wszyscy o nim zapomnieli, by zająć się absurdalną sprawą niedoszłej premii od premiera Mateusza Morawickiego. Na złoty medal spisał się za to sędzia Szymon Marciniak, który bezbłędnie sędziował finał mundialu, w którym Argentyna po serii rzutów karnych pokonała Francję.