Czeski klub Sigma Ołomuniec bierze udział w produkcji masek ochronnych, pomagających w walce z koronawirusem, a piłkarze dostarczają je do sklepów. Trener zespołu Radoslav Latal, były szkoleniowiec Piasta Gliwice, przekazał pieniądze na zakup tkaniny.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w szycie masek. Każdemu z nich. Od pracowników pralni, sklepu dla kibiców, personelu technicznego, masażystów, do dyrektora handlowego, trenera czy niektórych piłkarzy. Cieszę się, że w tym trudnym czasie możemy wspólnie myśleć i pomagać tam, gdzie jest to potrzebne - powiedział dyrektor marketingu Sigmy David Holly.

Trener Latal, który w latach 2015-2017 (z przerwą) był szkoleniowcem Piasta Gliwice, przekazał środki na zakup tkaniny do szycia masek - w niebieskich, klubowych barwach Sigmy.

Piłkarze klubu Michal Veprek i Martin Hala dostarczyli już część maseczek do supermarketu popularnej sieci sklepów w Ołomuńcu. W najbliższych dniach zawodnicy Sigmy będą dostarczać je w kolejne miejsca.

- Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa nie jest dla nas obojętna. Sprzedawczynie sklepów są w codziennym kontakcie z ludźmi i zdecydowanie muszą się chronić. Jeśli możemy im pomóc, przynajmniej dostarczając trochę masek, zawsze z chęcią to zrobimy - podkreślił Hala.

