Shakira ma dość. Nie może zaznać spokoju. Planuje wyprowadzić się z Miami

W ubiegłym roku sporo mówiło się o burzliwym rozstaniu Gerarda Pique i Shakiry. Kolumbijska artystka miała dowiedzieć się o romansie ukochanego ze znacznie młodszą kobietą, dlatego postanowiła zakończyć relację z wieloletnim partnerem. Byli kochankowie szybko doszli do porozumienia w sprawie podziału majątku, problemy pojawiły się jednak podczas podjęcia decyzji, które z nich przejmie opiekę nad synami Sashą i Milanem. Piosenkarka i piłkarz nie byli w stanie samodzielnie podjąć tej decyzji i sprawa finalnie trafiła do sądu. Tam zdecydowano, że pierwsze skrzypce w życiu dzieci pary odgrywać będzie właśnie Shakira. Kobieta otrzymała nawet pozwolenie na to, by wraz z pociechami przeprowadzić się z Barcelony do Miami.