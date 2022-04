Serial survivalowy "Przetrwaj i wygraj" w Polsat Sport

Przetrwaj i wygraj to pionierski eksperyment, który ma na celu sprawdzenie czy współczesny człowiek jest w stanie spędzić 4 dni i noce w lesie z ograniczonym dostępem do wody i jedzenia korzystając jedynie ze swojej wiedzy oraz tego co oferuje mu natura. A wszystko pod czujnym okiem Pawła Szlendaka "Szlendiego"- eksperta i instruktora sztuki przetrwania.

W programie poznamy sześciu uczestników o różnych charakterach, pochodzących z różnych stron Polski, którzy mają różne pasje i zainteresowania, ale których połączyła jedna wspólna rzecz, jaką jest chęć przeżycia przygody. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch drużynach.

Uczestnicy przebywający cztery dni i noce w kaszubskim lesie pozbawieni są wszelkich dóbr cywilizacyjnych, a ich dostęp do wody oraz jedzenia jest ograniczony więc zdani są tylko na to co oferuje im natura. Ich zdaniem jest nie tylko przetrwanie, ale także wykonywanie specjalnych zadań, które są opłacane z puli 20 tysięcy złotych - mówi prowadzący Paweł Szlendak “Szlendi".

Przed nimi m.in. zadania związane z próbą ognia, budowaniem obozowiska, zdobywaniem pożywienia, pozyskiwaniem wody oraz utrzymaniem ciepła przez całą noc. Za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymują nagrodę pieniężną.

Sport ma różne oblicza. Najczęściej kojarzy nam się z rywalizacją zawodników na różnego rodzaju arenach - piłkarskich, siatkarskich, tenisowych. Ale sport to też zmaganie z samym sobą czy zespołowa walka na przykład o przetrwanie, zmagając się z wyzwaniami stawianymi przez naturę. Głównym celem programu jest wątek edukacyjny, dzięki któremu widzowie uzyskają nowe informacje z zakresu sztuki przetrwania oraz poznają ciekawostki przydatne w sytuacjach kryzysowych - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Człowiek jest częścią natury i odcięcie się od niej nie jest dla nas dobre. Czy zatem aktorka, florysta, dietetyczka, doktor nauk humanistycznych, projektant wnętrz, pracownik lombardu przetrwają w kaszubskich lasach niedaleko Branowa? Czy pierwsze skrzypce będzie grała energia i młody wiek? A może to stoicki spokój i życiowe doświadczenie wygra?