Sensacyjne wieści z Rosji. Co się dzieje? Polak na liście startowej w igrzyskach Putina

W środę w Kazaniu zainaugurowano Games of the Future, czyli Igrzyska Przyszłości. Impreza łączy sport tradycyjny i cyfrowy. To pierwsza edycja wydarzenia, organizatorzy zapowiadają już z pompą kolejne.

Putin triumfuje. W Rosji startują zawodnicy ze 107 krajów. Wśród nich Polak?

Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, jest to pomyłka albo - co bardziej prawdopodobne - świadomy zabieg propagandowy. Wszystko wskazuje na to, że Sobal to kolarz z Białorusi. Swego czasu aresztowany i wydalony z Polski.