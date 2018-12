Sejmowa komisja przyjęła poprawki do ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na wtorkowym posiedzeniu jednogłośnie przyjęła siedem poprawek Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 9 listopada ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie wprowadził do jej tekstu siedem poprawek.



Poprawki nr 1, 2, 5 oraz 6 przesądzają, że posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych jest warunkiem powołania na określone w ustawie stanowiska, a zaprzestanie spełniania tego wymagania - przesłanką odwołania z tych stanowisk.



Poprawka nr 3 usuwa wątpliwości co do zakresu danych osobowych zawodników przetwarzanych przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA). Senat uznał, że przepisy dotyczące danych osobowych sportowców powinny charakteryzować się szczególną precyzją terminologiczną.



Poprawka nr 4 zapewnia przepisowi poprawność językową, natomiast poprawką nr 7 senatorowie usunęli odesłanie do nie obowiązującej już ustawy o zasadach finansowania nauki, która straciła moc z dniem 1 października 2018 roku.



Posłem sprawozdawcą w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu członkowie komisji wybrali jednogłośnie Piotra Uruskiego (PiS).



Jednym z głównych założeń ustawy o zwalczania dopingu w sporcie z 21 kwietnia 2017 roku było powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).