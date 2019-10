Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie

Sejm po odrzuceniu poprawek uchwalił w środę nowelizację ustawy o sporcie, która ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Za głosowało 273 posłów, a przeciw 147. Pięciu się wstrzymało.

Przyjęty przez rząd na początku kwietnia projekt nowelizacji ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku przewiduje usprawnienie procedury uzyskiwania statusu polskiego związku sportowego. W tym celu zakłada rozszerzenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który będzie mógł - w drodze wydawanego rozporządzenia - rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność da możliwość ubiegania się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.

Obecnie jednym z głównych warunków ubiegania się o to jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim albo innej, ale koniecznie uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Prezentujący wówczas założenia nowelizacji ustawy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera wyjaśnił, że nowelizacja ma na celu wyłącznie zmiany, o które od dawna zabiega środowisko sportowe. Chodzi m.in. o takie dyscypliny, jak ju-jitsu, kendo, kick-boxing, kulturystykę i fitness oraz wyścigi psich zaprzęgów.

Po nowelizacji ustawy szef resortu w drodze rozporządzenia będzie mógł przedstawiać wykaz organizacji międzynarodowych (nie będących na liście MKOl), do których przynależność stworzy możliwość podjęcia starań o utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu wszelkich innych kryteriów. Minister, przygotowując wykaz, będzie brał pod uwagę np. aktywny udział organizacji w walce z dopingiem, jej zasięg działania oraz popularność i poziom rozwoju danego sportu.

Przedstawiciele resortu podkreślili wtedy, że nadanie organizacjom statusu polskiego związku sportowego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zawodników uczestniczących w rywalizacji, gdyż będą oni już objęci przepisami ustawy o sporcie. Pozwoli również na rozpoczęcie starań o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetowych. MSiT przewiduje, że po nowelizacji może powstać 4-6 nowych polskich związków sportowych. Nie będzie to jednak poważnym obciążeniem dla budżetu, gdyż średnio podobne związki - jak wynika z wyliczeń resortu - otrzymują kwotę około 0,5 mln złotych rocznie.