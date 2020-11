Sejm. Na komisji o funkcjonowaniu ustawy o sporcie

Ponad 6 mln złotych przeznaczył resort sportu na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów, którzy odnieśli znaczące sukcesy sportowe w 2019 roku - poinformowano w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

W 2019 roku odbyła się także trzecia edycja programu "Pierwszy Trener" w ramach którego uhonorowani zostali szkoleniowcy mający wpływ na rozwój zawodnika w początkowym okresie szkolenia. Tacy, którzy obecnie w kategorii seniorów zdobył medal na zawodach mistrzowskich w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich. Kwota nagrody dla trenera wynosiła 10 350 złotych za osiągnięcie danego zawodnika. Do nagrody można było wskazać jednego sportowca, ale zdarzały się także przypadki, gdy szkoleniowiec doprowadził do sukcesów kilku swoich podopiecznych. Wtedy nagroda była przemnożona przez liczbę zawodników, którzy wskazali danego trenera. Na te nagrody wydano w sumie 165 600, najwięcej 51 750 trafi do jednego ze szkoleniowców siatkówki, wskazanego przez pięciu wychowanków. Trzy nagrody - w sumie 31 050 trafiły do koszykówki, w sumie przyznano ich szesnaście. Resort przeprowadził w 2019 roku kontrole w czterech polskich związkach sportowych. To Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, Polski Związek Narciarski, Polski Związek Sportu Niesłyszących i Polski Związek Lekkiej Atletyki. Przeprowadzono także 18 postępowań nadzorczych, spośród których 14 zakończono wydaniem decyzji w sprawie zastosowania środków nadzoru lub podtrzymaniem decyzji. Najczęściej stosowanym środkiem było jej uchylenie. W tym przypadku resort reprezentowany przez ministra właściwego wydał łącznie osiem decyzji, które dotyczyły pięciu polskich związków sportowych, w tym: Polskiego Związku Curlingu (3 decyzje), Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (2 decyzje), Polskiego Związku Jeździeckiego (2 decyzje) oraz Polskiego Związku Hokeja na Trawie (1 decyzja). W 2019 roku stwierdzono brak przynależności Polskiego Związku Karate do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W takiej sytuacji po jej uprawomocnieniu Polski Związek Karate przestał być polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie. W latach ubiegłych, dla przypomnienia, takie decyzje wydano wobec siedmiu innych polskich związków sportowych: Polskiego Związku Taekwondo - ITF, Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Polskiego Związku Ju-Jitsu, Polskiego Związku Kendo, Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów oraz Polskiego Związku Tańca Sportowego.