Do tragicznego zdarzenia doszło w amerykańskim stanie Idaho. W katastrofie lotniczej wskutek zderzenia dwóch samolotów zginął Sean Fredrickson. Życie w wypadku straciła też córka i jego dwóch synów.

Fredrickson to były amerykański golfista oraz prezes PGA Pacyfic Nortwest Section.

Tragizmu informacji dodaje fakt, że sportowiec na pokładzie podróżował wraz z trójką swoich dzieci. 15-letnia Sofia, 16-letni Hayden oraz 11-letni Quinn zginęli razem ze swoim ojcem.

Według zgormadzonych do tej pory danych samoloty zderzyły się nad jeziorem Coeur d'Alene w stanie Idaho. Obie maszyny utonęły na głębokości około 40 metrów. W niedzielnej tragedii życie straciło łącznie osiem osób.

"Moja rodzina zginęła podczas przygody. Myślę, że umarli, robiąc to, co kochali, a mianowicie będąc razem" - czytamy słowa żony Fredricksona April Upchurch dla lokalnej prasy.

"Cierpię, ale pociesza mnie fakt, że wybrali się na przygodę i byli bardzo podekscytowani pierwszą podróżą hydroplanem" - dodała kobieta.

Fredrickson był bardzo doceniany za swoją działalność w środowisku golfowym. Doskonale radził siebie między innymi z ostatnimi problemami, jakie dotknęły świat sportu. Przyjaciele mówią o nim w samych ciepłych słowach. Jako golfista był uznanym zawodnikiem PGA.

